“Piersilvio le ha fatto la proposta”. Clamoroso tra lui e Silvia Toffanin

Arriva la proposta inaspettata che attendeva da 20 anni, finalmente il finale che merita. I fan non sono più nella pelle.

Sono una coppia riservata da sempre, nonostante lei sia il volto di “Verissimo” e lui l’amministratore delegato di Mediaset. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono insieme da oltre 20 anni e sono nel tempo diventati anche genitori di due meravigliosi figli.

Nonostante l’amore che corre tra di loro non c’è mai stata la proposta di matrimonio che in molti fan della ex Letterina si aspettavano per lei. Però pare che sia arrivata una nuova allettante, ma curiosa, proposta a cui Silvia non ha saputo dire di no.

Un sì con i fiocchi che presto la vedrà alla guida di un amato programma targato Fascino, Ecco di cosa si tratta.

Silvia ha detto sì, ecco a cosa. Presto in tv con un progetto incredibile

Pier Silvio vorrebbe investire di più sulla compagna e dopo serrate trattative con l’agenzia Fascino di proprietà di Maria De Filippi pare aver trovato un accordo sul nome della prossima conduttrice de “La Talpa”.

Si vociferava potesse essere Barbara D’Urso ma inserire la Toffanin sarebbe un segnale di maggiore professionalità con indici di ascolto assicurati vista la sua incredibile popolarità.

Inoltre Silvia non ha mai condotto un reality quindi potrebbe anche essere l’occasione di lancio per un successo assicurato per la sua carriera futura in tv. Anche la stessa Maria ha ammesso che il nome della collega le piace molto e che potrebbe essere una buona occasione per far crescere il successo del programma.

“La Talpa” sta per partire, ecco la data di inizio

Il reality show è stato trasmesso per la prima volta su Rai 2 dal 30 gennaio al 2 aprile 2004, e su Italia 1 per le successive due edizioni, andate in onda dal 20 settembre al 22 novembre 2005 e dal 9 ottobre al 27 novembre 2008.

Alla guida Paola Perego, che ha sostituito Amanda Lear dopo la prima puntata della prima edizione.

Durante il recente lancio Mediaset dei palinsesti dell’autunno, si è svelato che il programma torna in tv dopo ben 15 anni di fermo, e stavolta sarà gestito dall’agenzia ‘Fascino PGT’ di Maria de Filippi.

Per la data di partenza si parla di febbraio 2023 ma si dovrà attendere la fine dell’anno in corso per avere la conferma ufficiale.

Silvia quindi sembra abbia confermato la sua presenza nel programma, sarà un flop oppure un successo assicurato? Stavolta Mediaset si gioca tutto!