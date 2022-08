Maria De Filippi sgancia la bomba su Gabriele: “è figlio mio, in ogni senso”

Maria De Filippi sgancia la bomba sul figlio Gabriele: “è mio a tutti gli effetti”. Le frasi hanno gelato il pubblico del suo programma!

L’unione tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è stata ufficializzata nel 1995. La nativa di Milano, all’epoca 34enne, sposò il giornalista più affermato della televisione italiana, che aveva oltre vent’anni più di lei.

Una scelta che ha sicuramente contribuito all’affermazione televisiva della conduttrice, che tuttavia, pur avendo indubbiamente beneficiato del cognome Costanzo, è stata in grado di far valere la propria indiscussa bravura.

Nel 2004, i coniugi scelgono di adottare Gabriele, il bambino preso in affido già due anni prima. La De Filippi, con quest’ultimo, avrebbe instaurato un rapporto a dir poco meraviglioso, che va al di là di ogni immaginazione.

Maria De Filippi: la carriera stellare della regina di Canale Cinque

È da tutti considerata l’indiscussa “regina di Canale Cinque”: un attributo che Maria De Filippi si è meritatamente guadagnata in tanti anni di lavoro in tv.

La moglie di Costanzo ha infatti contribuito alla nascita dei format di maggior successo della rete ammiraglia di Mediaset. Da “Amici” a “Uomini e Donne”, da “Temptation Island” a “Ultima fermata”: ciascuno di questi programmi reca la firma dell’insostituibile conduttrice.

Nella vita di Maria, ciò nonostante, non ci sarebbe spazio solamente per il lavoro. L’altra grande preoccupazione della De Filippi è proprio il figlio Gabriele, adottato assieme al marito nel lontano 2004. Su di lui, qualche anno fa, era trapelata una verità che aveva lasciato migliaia di telespettatori di stucco: a rivelarla era stata la conduttrice in persona.

Maria De Filippi a ruota libera sul figlio Gabriele: “è mio in ogni senso”

La verità relativa a Gabriele venne a galla durante una vecchia puntata di “Uomini e Donne”. La conduttrice, che si era ritrovata a parlare di adozione con una delle dame del parterre, non poté far a meno di accennare alla propria esperienza personale.

Queste, nello specifico, furono le parole che la De Filippi aveva riservato all’adorato Gabriele:

“Io ho adottato un figlio e lo ritengo mio a tutti gli effetti. Non è stato un ripiego, ma una scelta”.

Il giovane, che ad oggi è ormai adulto ed ha abbandonato la casa dei suoi genitori, continua ad essere il primo pensiero di Maria De Filippi. La conduttrice, grazie al figlio, ha sperimentato la gioia più grande di tutta la sua vita.