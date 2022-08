Alberto Matano ed il post matrimonio, l’ammissione gela il sangue: “Niente è come prima”

Alberto Matano parla del suo matrimonio con Riccardo. A soli due mesi dal sì nessuno avrebbe immaginato una cosa del genere

Alberto Matano si prepara a tornare in tv a settembre. Per lui i piani sono stati ribaltati e l’inizio della stagione sarà anticipata. La Rai, infatti, ha stabilito che il suo programma, “La vita in diretta” partirà con una settimana di anticipo, il 5 settembre. Le elezioni sono in vista e la rete ammiraglia ha bisogno di informare i cittadini anche al pomeriggio.

E per lui oltre a questo cosa c’è? In una intervista a La Repubblica ha parlato del suo lavoro e non solo. Una prima serata per lui? Al momento non c’è nulla di scritto ma se dovesse arrivare il giornalista l’accoglierà molto volentieri.

“Prima o poi bisogna cambiare” ammette lasciando una porta aperta. Spazio poi anche alla vita privata. L’ex mezzo busto del Tg 1 ha fatto una dichiarazione che lascia perplessi. C’entra il post matrimonio.

Alberto Matano e le nozze con il suo Riccardo

Alberto Matano ha da poco coronato il suo sogno: ha sposato il compagno di una vita, l’avvocato Riccardo Mannino. Ad officiare la cerimonia la sua cara amica Mara Venier, proprio lei che ha pronato i due a fare il grande passo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Sposarsi era un desiderio che Alberto, come Riccardo, avevano da tempo ma non avevano mai avuto la spinta giusta a farlo. Il conduttore che è sempre stato molto riservato, nel corso di una puntata de “La Vita in diretta” si è lasciato andare.

Coinvolto in prima persona, dopo la bocciatura dal DDL Zan alla Camera, Matano ha trovato la forza di dire la verità e con un sentito discorso nel quale ha rivelato di essere stato vittima, in prima persona, di omofobia, ha fatto il suo coming out.

Dal giorno delle nozze non sono trascorsi nemmeno due mesi e Matano tira già le somme. Sul post matrimonio la rivelazione spiazza tutti.

Alberto e Riccardo: cosa è cambiato dopo le nozze

Matano ha parlato a La Repubblica del suo matrimonio. Oggi lo fa senza filtri ma per un lungo periodo ha preferito tenere la sua intimità al sicuro. Il giornalista ha precisato che non ha mai mentito, è solo rimasto in silenzio per proteggere la sua relazione. “L’ho tenuta in un luogo sicuro” ha sottolineato.

Adesso fa un primo bilancio e raccontando queste prime settimana da uomo sposato ammette:

“Sul piano intimo è cambiato tutto. Diciamo che è come se col matrimonio questo rapporto lungo e consolidato abbia avuto un vestito, come se si fosse chiuso un cerchio, come se la casa fosse completata con il tetto e le pareti dipinte”.

Ha parlato poi dell’affetto del pubblico che è come se avesse mandato loro un grande abbraccio. Una vera ondata d’amore che fa bene al cuore.