Inghilterra in lacrime, terribile annuncio sulla Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta fa preoccupare i suoi sudditi, sembra che l’addio a 96 anni stia per arrivare. Nessuno però può credere a questa terribile notizia.

Prima o poi anche a lei sarebbe accaduto, l’età avanza e anche gli acciacchi di salute che si fanno sempre più numerosi soprattutto dopo aver contratto il Covid che l’ha indebolita enormemente.

Elisabetta II alla veneranda età di 96 anni è sempre stara una roccia per tutti, soprattutto per la sua Famiglia a cui ha fatto da collante valoriale in tutti questi anni in cui la Corona sembrava soggetta a sommovimenti incredibili.

Non solo la morte di Diana, ma anche le numerose crisi di Governo degli anni Ottanta-Novanta con la Thatcher e poi Blair (ed ora con Boris Johnson), la scissione di Harry e Meghan, la morte di Filippo, gli scandali diplomatici causati dal principe Andrea e molto altro.

Ora però i tabloid inglesi sembrano unanimi nel sottolineare come Her Majestic stia per abdicare, sembra giunta la fine.

Elisabetta II pronta a lasciare? Carlo trema (di gioia)

Durante i recenti festeggiamenti per il suo 70esimo Giubileo di Platino (un traguardo superato solo da Re Sole Luigi XIV giunto a 72 anni di regno) Elisabetta II non ha presenziato alla parata a cavallo che la vedeva protagonista indiscussa fino a pochi anni prima.

Si è limitata a salutare dal balcone di Buckingham Palace mostrandosi ai sudditi per la prima volta stanca e sofferente.

Inoltre la Regina sta accusando anche la recente scomparsa di Ann Fortune FitzRoy, duchessa di Grafton, sua dama di compagnia dal 1967. Solo dopo un altro recente lutto che l’aveva colpita, cioè quello di Lady Farnham, che era al suo servizio da 44 anni ed era diventata una delle sue più intime confidenti.

Tutto questo non ha fatto altro che aggravare la sua debole salute, facendo pensare molti che il tempo per la consegna delle redini a Carlo sia giunto.

Regina Elisabetta, timori per la sua salute: scossone in arrivo

La sovrana si trova in questi giorni in Scozia per le sue vacanze estive ma pare che presto farà ritorno a Londra per incontrare il Primo Ministro. Non ha neppure partecipato ai festeggiamenti del Braemar Gathering, la festa che viene organizzata ogni anno per accoglierla sul luogo e darle il bentornata a casa per l’estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MONDO ROYAL 👑 (@mondoroyal)

La preoccupazione attorno alla Regina Elisabetta è dovuta al fatto che di recente è stata vittima di alcuni problemi di mobilità che le hanno impedito di assistere a moltissimi eventi importanti.

Manifestazioni che hanno visto al suo posto il principe Carlo e suo figlio William con la consorte. I tabloid si danno certi che il lungo regno di Elisabetta II abbia le ore contate. Sarà vero?