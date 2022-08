Nunzia De Girolamo, così non si è mai vista: sempre più bella mostra il suo LATO MIGLIORE

La conduttrice incanta il web con uno scatto mai visto prima, qualcosa di straordinario da guardare e riguardare all’infinito.

Da ministra durante il Governo Letta a giornalista tra le più ammirate di tutta la televisione italiana. Quando appare lei tutto si ferma, infatti Nunzia De Girolamo è tra le showgirl più amate non solo dal pubblico maschile ma anche femminile per la professionalità con cui sa tenere testa ad alcune delle voci maschili più autorevoli del panorama nazionale.

Con il suo “Ciao Maschio” infatti intervista protagonisti maschili spesso intoccabili, e lo fa sempre con destrezza e scaltrezza indicibile. Non è mai arrivata in Parlamento dopo il ko alle elezioni del 2018 con Forza Italia, ma nonostante questo Nunzia oggi è più forte che mai ed il suo nuovo ruolo da conduttrice forse le calza anche meglio del precedente.

Nunzia crea scalpore, lo scatto ha bloccato il web

È sposata dal 2011 con il deputato pugliese del Pd, ministro per gli affari regionali e le autonomie fino al 2021, Francesco Boccia, da cui è diventata anche madre della bellissima Gea. Parla poco della sua vita privata nonostante sui social sia molto attiva e non passa giorno in cui non comunichi con la sua nutrita Fanpage composta da 129mila follower.

Posta spesso scatti tratti dal dietro le quinte del suo programma serale di punta, oppure momenti particolari come scorci delle vacanze al mare con la figlia.

Ieri in un momento di estrema franchezza ha scelto di condividere una foto privata che la racconta in maniera sublime e mostra il suo lato migliore.

Il suo lato migliore è solo uno: Nunzia fa incetta di like

@laemme_graphic le ha fatto un regalo molto gradito e ha deciso di riprodurre in forma cartonata uno scatto che la bella ex ministra aveva pubblicato lo scorso marzo, un primo piano mezzo busto in giacca blu con la mano destra intenta ad arricciare i capelli e quella sinistra chiusa sul petto in segno di protezione.

Hanno scelto di catturare il suo lato migliore, il sorriso, quello che non passa mai inosservato ogni volta che Nunzia entra dentro una stanza.

Avete notato che ho sempre le mani nei capelli? Mia madre dice sempre: una donna con i capelli ordinati è a metà della strada! Comunque anche stasera litigo con i miei capelli, ma in verità non solo con i capelli.

Scriveva la conduttrice lo scorso marzo per descrivere questo bello scatto realizzatole dalla fotografa Assunta Servello che aveva ottenuto in poche ore oltre 7mila like e migliaia di commenti di apprezzamento.