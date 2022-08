Wanda Nara torna in televisione: quando e dove, tutti i dettagli

Wanda Nara e Mauro Icardi tornano al centro del mirino, ma questa volta il tradimento e il divorzio non c’entrano: c’è una terza persona che chiede di loro

Dopo una settimana di gossip incentrato sulla coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi, il web si sarebbe soffermato su entrambi ma in ambito professionale. Sono in arrivo importanti novità per i due coniugi e dopo il presunto divorzio è arrivato il momento di parlare di lavoro.

Secondo quando si legge online, l’imprenditrice argentina sarebbe pronta a tornare in televisione dopo due anni di pausa alle prese di un nuovo reality a cui non ha mai partecipato.

Wanda Nara e Mauro Icardi: è divorzio?

Qualora fosse vero di un suo ritorno in tv, allora sarebbe smentito l’audio pubblicato dal programma LAM dove la diretta interessata confessava ad una dipendente di voler tornare in Argentina e separarsi dal marito.

Il divorzio potrebbe essere confermato ma l’imprenditrice tornerebbe in Italia dove è sbocciato l’amore con Icardi. Intanto, Wanda non avrebbe proferito parola sulla separazione a differenza del marito che invece ha cercato in tutti i modi di smentire la notizia circolata velocemente sul web e su ogni social.

Il ritorno in televisione: il programma che la sta aspettando

Silvio Berlusconi non avrebbe perso tempo ed avrebbe contattato Wanda Nara e Mauro Icardi per un richiesta importante. Si tratta di un accordo che a quanto pare i due coniugi non si lascerebbero scappare. Ma scopriamo di cosa si tratta.

Secondo quanto si legge su Il Giorno

il piano d’attacco berlusconiano: un’offerta per Maurito al Monza e una per Wanda Nara in tv. Dove? Nel reality show di punta della prossima stagione Mediaset, ovvero La Talpa. Dove la moglie del calciatore avrebbe il ruolo di opinionista. D’altro canto, lo ha già fatto nella penultima edizione del Grande Fratello Vip

Per il momento si tratta di un’indiscrezione, ma tra poco uscirà allo scoperto la verità e a questo punto anche qualcosa in più sulla presunta separazione tra i due. Soltanto qualche mese fa si parlava di un tradimento da parte di Mauro Icardi nei confronti di Wanda Nara, smentito dai diretti interessati.

Oggi come stanno realmente le cose? Non ci resta che attendere, intanto continuiamo a seguire i vip sui social. Lì le sorprese non mancano mai.