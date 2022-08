Iva Zanicchi, la situazione è drammatica: importante messaggio della cantante

“Sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo”. Le dichiarazioni di Iva Zanicchi sul tanto desiderato matrimonio con Fausto Pinna e sul profilo Instagram hackerato. Ecco le parole della cantante

È stata protagonista di ben 10 edizioni del Festival di Sanremo, l’ultima volta che ha calcato il palco dell’Ariston è stato lo scorso inverno con un altro dei suoi grandi successi, dal titolo .

La proposta di matrimonio a Franco Pinna “Sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo”

Ma quella ligure non è l’unica scena ad aver reso celebre Iva Zanicchi, che ha girato il mondo con le sue esibizioni e i suoi concerti. La cantante adora stare con i giovani e spesso ha preso parte ad importanti show televisivi.

Una donna intraprendente, che da sempre vive per la musica e per la sua famiglia. E con la stessa schiettezza che l’ha contraddistinta durante la sua carriera, ha recentemente fatto a Fausto Pinna, il suo amatissimo compagno, una delle proposte più importanti della sua vita, quella di matrimonio.

“L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo”

Ha dichiarato con tanta ironia e senza mezzi termini l’artista.

La spiacevole esperienza di Iva Zanicchi. “Mi hanno hackerato il telefono”

Con la stessa fermezza ha anche affermato di aver vissuto non troppo tempo fa una sgradevole esperienza.

Il suo profilo Instagram è stato hackerato e molti contenuti privati e alcune foto ritoccate sono state rese pubbliche senza consenso. Un fatto che ha scosso molto la donna e che per fortuna si è concluso tempestivamente e nel migliore dei modi. “Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti”.

Ha dichiarato la Zanicchi in una intervista.