Michelle Hunziker, la separazione da Tomaso le ha stravolto la vita: “ringrazio il Padre eterno” – VIDEO

Michelle Hunziker, come ha superato la separazione da Tomaso Trussardi? Le parole della conduttrice ammutoliscono i followers

Dietro al sorriso della splendida Michelle Hunziker si nascondono sofferenze che la svizzera ha sempre cercato di tenere nascoste. Eppure, come più volte ammesso nel corso delle sue interviste, il dolore è un sentimento che l’ex moglie di Eros ha sperimentato svariate volte sulla sua pelle.

Di recente, in modo particolare, la Hunziker ha attraversato un periodo di forte crisi (a livello personale e sentimentale) proprio a causa della rottura con Tomaso Trussardi.

A seguito della separazione dall’ex marito, resa pubblica nel febbraio 2022, Michelle ha dovuto letteralmente ripartire da zero. Quello che la svizzera confessò qualche mese fa, a tal riguardo, non mancò di ammutolire il pubblico che, in quell’esatto momento, la stava ascoltando con partecipazione.

Michelle Hunziker, la sofferta separazione da Tomaso Trussardi e i rapporti oggi

Come confessato da Michelle Hunziker durante un’intervista rilasciata a “Verissimo” – il talk show condotto da Silvia Toffanin -, la separazione dal marito Tomaso Trussardi fu, a tutti gli effetti, un vero e proprio “lutto“.

La svizzera, che ha dovuto stravolgere completamente la propria vita e trovare un equilibrio per amore delle figlie più piccole, ad oggi sembra serena accanto al chirurgo Giovanni Angiolini. Quanto a Trussardi, al momento l’imprenditore non avrebbe nessuna compagna al proprio fianco.

Eppure, mesi fa, la Hunziker non mancò di lasciare di stucco il pubblico di “Verissimo” con le sue dichiarazioni. Senza mezzi termini, la presentatrice aveva raccontato a Silvia Toffanin la difficoltà maggiore nel separarsi da Tomaso.

Michelle Hunziker senza freni sulla separazione: “ringrazio il Padre eterno perché…” – VIDEO

A “Verissimo”, Michelle Hunziker non si era affatto trattenuta in merito alla separazione da Tomaso Trussardi. La svizzera, intervistata dalla Toffanin, aveva ammesso come stava affrontando lo sconvolgimento dell’addio a suo marito.

“nei momenti più difficili della mia vita accadono anche cose belle. ringrazio il padre eterno perché ti aiutano a superare le sofferenze”

Le parole di Michelle, che non mancarono di colpire profondamente il pubblico in studio, furono la testimonianza di come, a dispetto del dolore, la svizzera fosse riuscita a scovare una luce in fondo al tunnel. Anche in uno dei periodi più difficili di tutta la sua vita, la Hunziker è stata in grado di raccogliere le forze e andare avanti.