La piccola Greta muore a soli due anni. La stessa sorte era toccata al suo fratellino, Tommaso; entrambi erano affetti da una rara malattia genetica

Una tragedia quella accaduta ad una coppia di genitori della provincia di Venezia. Hanno subito da poco la perdita della loro bambina. La piccola, di soli due anni, era affetta da una gravissima e rara malattia genetica; al momento del decesso si trovava ricoverata al nosocomio pediatrico di Padova , dove era in cura.

Greta e il suo fratellino Tommaso: entrambi deceduti a causa di una grave malattia

Il suo nome era Greta Prataviera, una bimba che troppo presto si è spenta, lasciando la mamma Gloria e il papà Stefano.

La stessa sorte era purtroppo toccata anche al loro primogenito Tommaso, a cui era stata diagnosticato il medesimo male, di cui, tra le altre cose, si avevano all’epoca pochissime informazioni e non si sapeva neanche l’origine.

Il piccolo iniziò a manifestare i primissimi sintomi ad un anno di età e a 19 mesi la sua condizione era diventata ormai molto grave. La malattia, considerevolmente degenerata, aveva creato al bimbo gravi problemi alla vista e diverse difficoltà nel deglutire; anche per lui, come per la sorellina, non c’è stato niente da fare.

I funerali della piccola e la spinta dei genitori a donare per la ricerca

I funerali di Greta saranno celebrati mercoledì 17 agosto alle ore 15:30, all’interno del Duomo. I genitori hanno richiesto a tutti coloro che ci saranno per l’ultimo saluto alla loro bambina, di non spendere soldi in fuori, ma

di fare piccole donazioni al Braccio di Ferro dell’ dell’ospedale pediatrico di Padova

che ha seguito la piccola durante la malattia e che ad oggi risulta essere uno dei centri più all’avanguardia del nostro paese.

Sul sito dell’Hub si legge “L’équipe multiprofessionale del Centro valuta e assiste i sintomi fisici, i bisogni psicologici e sociali del bambino a domicilio, in hospice e in ambiente ospedaliero in tutte le fasi della malattia. Il Centro garantisce inoltre attività di consulenza per la gestione del dolore cronico, del dolore e dello stress in corso di procedure diagnostiche-terapeutiche, attraverso metodiche farmacologiche, non farmacologiche e trattamenti fisici”.