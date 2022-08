Raimondo Todaro in allarme. La moglie Francesca scompare sotto i suoi occhi: “non so dove sia”

Raimondo Todaro lancia l’allarme, la moglie Francesca Tocca “scompare” sotto gli occhi del ballerino: i dettagli dell’accaduto

Ritrovarsi a condividere il palcoscenico di “Amici” ha sicuramente giovato alla coppia formata da Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I due, che si sono sposati nel 2014, hanno coronato il loro splendido rapporto diventando genitori della piccola Jasmine.

Tuttavia, all’incirca un anno e mezzo fa, la coppia decise di separarsi a causa di un’infedeltà da parte della ballerina. La Tocca, infatti, si abbandonò alla passione con l’allievo di “Amici” Valentin Alexandru Dumitru. Una passione che durò solamente pochi mesi, in quanto Francesca comprese nel giro di breve tempo di essere ancora innamorata del marito Raimondo.

Ad oggi, i due sarebbero tornati a sorridere e ad amarsi come un tempo, anche grazie all’affiatamento riscoperto all’interno del programma di “Amici”. E fu proprio nello studio di Maria De Filippi che, qualche mese fa, accadde un fatto che non mancò di paralizzare i presenti alla registrazione.

Raimondo Todaro sbarca ad “Amici” e ritrova la moglie Francesca Tocca: i dettagli

Dopo aver militato per molti anni tra le file di “Ballando con le Stelle”, Raimondo Todaro ha deciso di mettersi alla prova in un contesto parzialmente diverso da quello del talent di Rai 1: la scuola di “Amici”.

Nel programma della De Filippi, oltre ad essersi divertito immensamente, il ballerino ha avuto la possibilità di ricucire il legame con la moglie Francesca Tocca.

I due, attualmente, sembrano aver ritrovato la felicità di un tempo e non mancano di ostentarlo sui social. Qualche mese fa, tuttavia, Todaro in persona si prese un terribile “spavento” nel corso di una puntata di “Amici”.

Maria De Filippi, che aveva chiamato la Tocca in studio per eseguire una coreografia, non mancò di paralizzare Raimondo con le sue dichiarazioni. “Mi dicono che è sparita, non so dove sia” gli spiegò la conduttrice, ma la reazione di Todaro fu completamente diversa rispetto a quella che il pubblico si sarebbe aspettato da lui.

Raimondo Todaro, la moglie “scompare” e lui reagisce in modo assurdo: il VIDEO

Di fronte alla “sparizione” di Francesca Tocca, Raimondo Todaro non aveva dato alcun segno di cedimento. La ballerina, attesa nello studio di “Amici” per l’esecuzione di una coreografia, era stata prontamente difesa dal marito.

“Ha appena fatto il pezzo con Lorella, doveva cambiarsi. Sono molto tranquillo Maria”

si era giustificato Todaro, e proprio in quello stesso istante la bellissima Francesca, cambiatasi d’abito, rientrava in studio pronta per la coreografia. La De Filippi, divertitasi immensamente a stuzzicare Todaro, aveva replicato così: “hai calcolato tutto, persino che si doveva cambiare“.