Adriano Celentano, il lutto è terribile: l’annuncio e il pensiero sulla morte

Adriano Celentano commenta il lutto devastante sui social: nessuno si sarebbe mai aspettato l’intervento del “Molleggiato”

Sono state celebrate quest’oggi le esequie di Piero Angela, il divulgatore scientifico scomparso lo scorso 13 agosto. In Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, è stata allestita la camera ardente del giornalista, che aveva espressamente chiesto una cerimonia laica.

La scomparsa del conduttore ha lasciato orfani i milioni di telespettatori che, nel corso di settant’anni di carriera, hanno avuto modo di apprezzare il suo operato televisivo. Piero Angela, con i suoi programmi di divulgazione scientifica, ha contribuito ad informare e ad acculturare una buona parte del pubblico italiano.

Il tutto all’insegna di uno stile di conduzione sobrio ed elegante: qualità che all’amatissimo presentatore della Rai non mancavano di certo.

Piero Angela: le parole del figlio Alberto durante il funerale in Campidoglio

Nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio, moltissime persone sono accorse per dare l’ultimo saluto a Piero Angela. Il divulgatore scientifico si è spento lo scorso 13 agosto lasciando migliaia di italiani sotto shock.

Commoventi le parole del figlio Alberto, che ha voluto ricordare l’insegnamento più prezioso impartitogli dal papà. “Mi ha insegnato a non avere paura della morte, l’ha affrontata con serenità. Non l’ho mai visto nello sconforto“: questo il toccante resoconto del presentatore, che ha preso le redini del compianto Piero.

A distanza di poche ore dalle esequie sono arrivate anche le dichiarazioni di un altro mostro sacro della televisione italiana. Attraverso la piattaforma di Instagram, il cantante Adriano Celentano ha voluto esprimere il proprio pensiero relativamente alla scomparsa di Piero Angela e, in generale, al timore nei confronti della morte.

Adriano Celentano scrive ad Alberto Angela: il messaggio apparso sui social lascia di stucco

“Ciao Alberto! Le parole più belle per un ‘Grande’ come lo era tuo padre le hai pronunciate tu: “Buon viaggio papà“: così ha esordito Adriano Celentano nel messaggio social indirizzato ad Alberto Angela.

Il Molleggiato, stupendo i suoi fan, si è unito al ricordo del compianto Piero Angela, non mancando di aggiungere un personale pensiero in merito al tema della morte.

“Parole che non hanno niente a che fare con la morte” – ha proseguito il cantante relativamente a quanto detto da Alberto – “poiché riguarda solo quei debosciati che […] distruggono quel tesoro di Eternità che è dentro ognuno di noi”.

Il Molleggiato, colpito dalle parole con cui Alberto Angela ha salutato il papà, ha voluto fargli arrivare tutta la propria solidarietà. Ovviamente, tutto ciò non sarebbe potuto accadere se non in pieno “stile Celentano”.