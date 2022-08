Michelle Hunziker “tocca il fondo”, la frase sconvolge i fan: questa volta la conduttrice ha esagerato

Michelle Hunziker ha lasciato i fan senza parole, ha davvero esagerato con una frase scritta su Instagram: “si tocca il fondo”.

La bellissima presentatrice quest’anno sta dando solo colpi di scena ai suoi fan, dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, oggi ne ha combinata un’altra delle sue. Ricordiamo che Michelle ha origini svizzere, è arrivata in Italia nei primi anni ’90 ed ha iniziato a lavorare come modella, celebre è il suo spot con Rebecca, brand di intimo, per il quale ha mostrato un lato b davvero perfetto.

La storia con Eros, un amore arrivato al capolinea troppo presto

Negli stessi anni Michelle incontra Eros Ramazzotti, i due si innamorano e dopo una brevissima ma intensa frequentazione decidono di sposarsi. I primi anni di matrimonio sono magici, il cantante è ispirato dalla sua musa e pubblica capolavori dei discografici che hanno fatto la storia della musica italiana. Da questo amore nasce Aurora, primogenita di Michelle sorella di Celeste e Sole, bimbe avute con lo stilista Trussardi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Dopo questi due grandi amori, Michelle ha deciso di ricominciare con il bello e impossibile Giovanni Angiolini (chirurgo sardo), i due hanno trovato un notevole equilibrio, si amano molto e Michelle è finalmente felice di vivere la sua storia alla luce del sole. I due piccioncini sono in Sardegna, si rilassano nelle acque cristalline ma non perdono occasione di girare nell’entroterra e scoprire diverse rovine.

Nell’ultimo post, Michelle tocca il fondo…

Tra un’escursione e un’altra, Michelle scatta qualche foto e posta qualche storia su Instagram, in una di queste scrive una frase che lascia i fan senza parole: “Quando sei scesa fino in fondo, risali… sempre… e sarai sempre piena di energia rinnovata”.

Angelini sale le scale e lei lo fotografa da dietro, una dedica d’amore così profonda ha spiazzato i fan. Questa volta Michelle ha davvero esagerato, ha voluto far sapere al mondo che dopo aver toccato il fondo è risalita in superfice grazie al suo nuovo amore.

Siete fantastici così, ci fate commuovere

Numerosi sono i commenti dei fan affezionati, tutti pieni d’amore e di speranza, finalmente sembra arrivata per Michelle la pace tanto desiderata.