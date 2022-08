Ilary Blasi, su Whatsapp tutta la verità: sputano chat che la incastrano

Ilary Blasi è uno dei personaggi del momento: infatti la famosa conduttrice è al centro dell’attenzione dei media per via del suo divorzio da Francesco Totti

Ilary Blasi è una delle donne più amate della televisione italiana. Tanti anni fa l’abbiamo conosciuta per via della sua storia d’amore con il calciatore più famoso del momento, Francesco Totti. A distanza di tutto questo tempo, i due hanno deciso di intraprendere due strade completamente separate.

Dopo l’annuncio del divorzio, Ilary ha preso i suoi tre figli ed è partita per l’estero, dove da anni trascorre le vacanze con la sua famiglia. Dopo qualche settimana, Totti è arrivato e tra di loro c’è stata una fredda consegna delle chiavi di casa, tutto qua. I due sembrano essere in pessimi rapporti al momento.

Ilary Blasi: il suo divorzio sotto i riflettori

Insomma, non è difficile da credere considerando che da almeno un anno Totti porta avanti una relazione con un’altra donna. In queste settimane in cui se ne sono dette di tutti i colori, anche ad Ilary sono state addossate un po’ di responsabilità anche se non ci sono mai state delle vere e proprie prove.

Al momento sia Ilary che Totti sono al centro dell’attenzione per via della fine del loro matrimonio. Tutti vogliono sapere la verità su cosa abbia spinto i due a decidere di chiudere la loro storia dopo così tanti anni di amore.

Un po’ di settimane fa, Diagospia ha rivelato che Ilary avrebbe un amante a Milano. Si tratterrebbe di Christian Iovino, il suo personal trainer.

Pare che l’estate scorsa Totti abbia scoperto, mentre erano al mare, delle conversazioni sospette su Whatsapp: dei veri e propri messaggi bollenti tra sua moglie e il personal trainer. Lei avrebbe negato tutto, ma in ogni caso questa potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.