Ballando con le Stelle, Milly Carlucci vuole ingaggiare proprio LORO: sarebbe la prima volta per il programma

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci vorrebbe ingaggiare proprio loro: per la trasmissione di Rai 1 si tratterebbe della prima volta in assoluto

Tutto sembra ormai predisposto per la 17esima edizione di “Ballando con le Stelle”. Milly Carlucci, al fianco di Paolo Belli e degli insostituibili giurati, si prepara a guidare il dancing talent più longevo della Rai con la competenza che la contraddistingue.

A “Ballando con le Stelle”, di anno in anno, concorrenti e professionisti finiscono per dar vita ad un’unica e coesa famiglia. Al netto delle scaramucce e dei dissapori che non mancano di movimentare le puntate, dietro le quinte del programma i membri del cast sembrano andare d’amore e d’accordo.

“Ballando con le Stelle”, al via la 17esima edizione: tutte le novità in arrivo

La 17esima edizione del dancing talent, salvo slittamenti, prenderà avvio il prossimo 8 ottobre 2022. Milly Carlucci, che sta ultimando i preparativi, sembra pronta a regalare ai telespettatori di Rai 1 momenti di spettacolo a dir poco imparagonabili.

Accanto a lei l’inseparabile compagno d’avventura Paolo Belli – che ormai la affianca dal lontano 2005 – e i cinque componenti della giuria, che non dovrebbe subire alcun stravolgimento.

Ma chi saranno gli indiscussi protagonisti dell’edizione 2022 della trasmissione? Al momento sono pochissimi i nomi confermati, tra i quali fa sicuramente capolino quello della famosissima cantante Iva Zanicchi.

Nelle ultime ore, tuttavia, è iniziata a circolare una voce secondo cui la conduttrice starebbe lavorando sodo per convincere tre pezzi da novanta ad accettare di mettersi in gioco sulla pista di “Ballando”. Se la Carlucci dovesse riuscirci, si tratterebbe della prima volta per il suo programma.

“Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci vuole LORO: sarebbe la prima volta per il dancing talent

Per l’imminente edizione di “Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci avrebbe rivolto le proprie attenzioni verso tre attori a dir poco stupefacenti. Se la conduttrice riuscisse nell’intento di convincerli, si tratterebbe di un unicum per il dancing talent.

Ci stiamo riferendo ai protagonisti delle due soap più seguite d’Italia, ovvero “Un Posto al Sole” e “Il Paradiso delle Signore”. Si tratta, nello specifico, degli attori Emanuel Caserio, Francesca Del Fa e Michelangelo Tommaso.

Per la prima volta nella storia di “Ballando”, Milly arriverebbe ad ingaggiare tre vip provenienti dal mondo delle soap opere. Un’impresa che, qualora dovesse andare a buon fine, non avrebbe precedenti in nessun altro programma della tv italiana.