Fedez: “Voglio il terzo figlio” la reazione di Chiara è da lacrime – VIDEO

Il rapper vorrebbe i terzo figlio, la reazione di Chiara alla sua richiesta è incredibile, tutta da vedere e rivedere (e ridere).

La notizia di una nuova possibile gravidanza per Chiara Ferragni sta circolando prepotente sul web da ormai diverse settimane. Fedez e Chiara stanno per avere un terzo figlio?

La risposta a questa domanda è arrivata dal diretto interessato Federico Lucia, che con una lunga diretta streaming sul suo profilo Instagram ha voluto fare chiarezza sulla questione una volta e per tutte. Per chi si fosse perso però la diretta di luglio, sui social circola un video TikTok che in poche ore ha raggiunto 281mila like e migliaia di condivisioni.

Un refresh di quanto comunicato dalla coppia che però è sempre bello vedere e rivedere per farsi una sana risata collettiva.

Chiara incinta? A Fedez piacerebbe…

Nella diretta Fedez ha rivelato quali sono i nomi che darebbe ai figli se ne avesse ancora. Se fosse femmina vorrebbe chiamarla Nirvana, se maschio invece Mark, Travis oppure Thomas.

Peccato che però al momento Chiara non sia intenzionata a rimettersi in corsa per una nuova gravidanza. Nel video TikTok infatti è ripreso lo spezzone in cui suo marito le chiede cosa ne pensa di fare il terzo figlio, la sua risposta è epica.

Terzo figlio per i Ferragnez? Tutta la verità dalle parole di Chiara

“Il terzo figlio, eh Ferry? Lo devi fare tu” chiede Fedez mentre Chiara strabuzza gli occhi all’indietro e spiega “Ci penseremo più avanti” senza dilungarsi troppo.

“Io lo voglio fare” invece la zittisce subito il rapper.

Chiara gli spiega che lui “non deve fare nulla” ma con il suo fare ironico e bonaccione invece Fedez se la ride spiegando che invece “deve mettere il cosino”.

La sua loquacità per un momento lo frega, esita qualche istante nel ricordarsi che si tratta dello “spermatozoo”, che come uomo è l’unica azione che deve compiere per compiere il miracolo della vita.

Chiara invece non ci sta proprio, troppo remota per ora la possibilità di diventare madre, tanti impegni, notti in bianco e responsabilità da assumersi per la crescita del piccolo. Chissà quindi se la sua dolce metà riuscirà a convincerla.