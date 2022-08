“Che didietro!” Elettra Lamborghini svestita e tutta coperta d’oro: le FOTO vietate ai deboli di cuore

Elettra Lamborghini svestita e tutta coperta d’oro: l’ultima compilation della cantante rischia di far collassare i suoi fan!

Prosegue il tour estivo di Elettra Lamborghini, che in questi ultimi anni si sta gradualmente imponendo come una delle artiste più apprezzate ed ascoltate dal pubblico italiano.

L’ultimo singolo “Caramello“, realizzato in collaborazione con Lola Indigo e Rocco Hunt, è tra i più riprodotti all’interno delle piattaforme musicali. La moglie di Afrojack, senza ombra di dubbio, sa perfettamente come rimanere sulla cresta dell’onda.

Per le sue esibizioni, l’ereditiera sceglie sempre outfit di scena in grado di valorizzare al massimo le sue curve esplosive e ammalianti. Non poteva essere altrimenti per quel che concerne la compilation di scatti condivisa quest’oggi su Instagram, che ha sicuramente contribuito a surriscaldare la temperatura in questa giornata di metà agosto.

Elettra Lamborghini regina di sensualità: la cantante di “Caramello” sempre più illegale sui social

Che la stravaganza abbinata ad una consistente dose di fascino fossero il marchio di fabbrica di Elettra Lamborghini, il pubblico lo aveva abbondantemente compreso.

In queste settimane in cui si divide tra esibizioni in pubblico e tempo trascorso in sala prove, l’ereditiera non manca di dare il meglio di sé in quanto a mise sconvolgenti.

Solamente qualche ora fa, la cantante ha deciso di condividere con i suoi seguaci – oltre 7 milioni – l’outfit di scena che ha indossato durante il concerto di ieri sera. Semi svestita e ricoperta d’oro, l’interprete di “Caramello” e “Pistolero” ha stregato tutti con le sue curve incontenibili.

Elettra Lamborghini semi svestita e ricoperta d’oro: un corpo così non si era mai visto prima d’ora – FOTO

“Non tutto quel che brilla è oro… a volte io lo sono” scrive Elettra Lamborghini nella didascalia dell’ultima compilation pubblicata, apparsa solamente qualche minuto fa sui social.

L’artista, che nella serata di ieri si è esibita in un sensazionale concerto, ha voluto mostrare ai followers i dettagli dell’outfit scelto per l’evento.

Il costume di scena, con le sue aperture mozzafiato, contribuisce ad esaltare i punti di forza della Lamborghini, valorizzandone le forme incontenibili.

La seconda foto, in particolare, è quella che ha catturato maggiormente le attenzioni del pubblico. Elettra, sensuale oltre ogni limite, ha immancabilmente riscosso una valanga di apprezzamenti: “che didietro!“, “tu luccichi sempre“, “sei la mia regina“.