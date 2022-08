Tale e Quale Show: il cast della nuova edizione sta prendendo sempre più forma. Tra i concorrenti, c’è una grande protagonista del game show L’Eredità

Tale e Quale Show è uno dei programmi più amati della televisione italiana: nel momento in cui termina una edizione, dal giorno dopo si inizia già a parlare di chi è che prenderà parte a quella successiva. E, ora che l’estate sta terminando, il momento in cui comincerà è sempre più vicino.

Tale e Quale Show: il cast prende forma

Il programma avrà inizio il 30 settembre 2022, in guai vedremo Loretta Gocci, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Tra l’altro, anche un ospite diverso in ogni puntata.

Tra le novità ci sarà lo statuto speciale di Francesco Paolantoni che torna in gara da ripetente, dal momento che aveva già partecipato alla trasmissione. Al suo fianco ci sarà Gabriele Cirilli, veterano del programma, che lo aiuterà con le trasformazioni.

Già sappiamo i nomi dei concorrenti che faranno parte alla prossima edizione. Tra questi ci sono Antonino Spadaccino reduce dalla sua vittoria di Amici nel 2004. Gilles Rocca, che abbiamo visto come vincitore di Ballando con le Stelle. Claudio Luaretta, famoso imitatore, e infine Andrea Dianetti diventato famoso nel ruolo di attore.

Nel cast c’è anche lei: direttamente da l’Eredità

Le donne sono sicuramente il pezzo forte di questa edizione. Innanzitutto vedremo Valeria Marini: lei non ha di certo bisogno di presentazioni. Alessandra Mussolini, Elena Ballerini e Valentina Persia. Vedremo Rosalinda Cannavò, grande protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020: in un certo senso, tornerà a vestire i panni di attrice e coltiverà anche la sua passione per il canto.

Poi ci sarà Samira Lui, famosa protagonista e professoressa de l’Eredità. Metterà momentaneamente da parte questo ruolo per dedicarsi a questa nuovissima esperienza.