“Mannaggia la miseria…” Annalisa, il bikini fa imprecare tutti. Incantevole – FOTO

Bikini succinto color oro ed una sauna finlandese, la temperatura è oltre i limiti di guardia. I follower sono esplosi di gioia.

Il brano ‘Tropicana’ è una vera hit dell’estate 2022 realizzata in collaborazione con i Boomdabash e che ha portato alla ribalta un’Annalisa decisamente inedita e anticonvenzionale.

La cantante sui social però ha iniziato ad incuriosire i suoi fan con messaggi di dubbiosa interpretazione che lasciano intendere che per la fine dell’estate in corso ci saranno nuove allettanti sorprese.

“Adesso andate in vacanza. Ma poi tenetevi pronti. Io lo sono”, ha scritto sui social qualche giorno fa. Il nuovo album di Annalisa potrebbe arrivare prima del previsto ma al momento non c’è nulla di certo, non resta che vivere il tour che sta svolgendo per i principali teatri e palazzetti italiani.

Annalisa conquista i fan, che lato A esplosivo

La prossima data prevista è il 7 settembre all’Arena di Verona dove i posti sono quasi tutti terminati. Moltissimi follower della cantante non vedono l’ora di assistere alla sua performance dal vivo, ma in attesa del grande giorno si sono rifatti gli occhi ieri ammirando uno scatto della giovanissima classe 1985 in bikini all’interno dei una sauna finlandese.

“15 agosto 2022” ha scritto per dare a tutti un augurio di felice Ferragosto. Una visione celestiale che ha davvero fatto battere a mille il cuore della sua community che in pochi minuti è letteralmente esplosa nei commenti a margine del post. Vediamolo subito.

In bikini oro pitonato Annalisa è al limite del legale

“Al limite della perfezione”, “Lasci senza parole……..”, “E anche oggi abbiamo smad**ato”, “Mannaggia la miseria, chi sei??”, “Faceva più caldo quella sauna o questa foto? 🔥”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

I fan hanno lasciato decine e decine di messaggi di questo genere e oltre 97mila like!

Annalisa è distesa come una moderna Paolina Bonaparte sulla panca di legno della sauna, viso rivolto di lato e una semi oscurità che lascia trapelare solo il suo addome piattissimo e le curve fotoniche del lato A che esplode sotto il reggiseno oro con microfantasia pitonata che su di lei regala un meraviglioso effetto cangiante.