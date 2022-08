Al Bano confessa: “Io volevo LEI”, terremoto a Cellino San Marco. La Lecciso stupisce tutti in questo modo

Al Bano Carrisi non ha mai dimenticato la sua lei e lo confessa a tutti senza peli sulla lingua, senza paura, ecco come ha reagito Loredana Lecciso.

La storia di Al Bano Carrisi, il cantante pugliese che ha fatto fortuna grazie alla sua possente voce, è nota a tutti. Da ragazzo ha seguito i suoi sogni cercando con tutti i modi e i mezzi e non poche difficoltà, essendo figlio di contadini, di raggiungere il successo di cui oggi gode. Per forza di cose, anche dopo anni, quando si parla di Al Bano si parla inevitabilmente anche di Romina Power, una coppia che negli anni ha fatto innamorare e dannare diversi fan.

Erano gli anni ’60, tutto era magico e perfetto

Romina Power si trasferisce in Italia da Los Angeles nei primi anni ’60, dopo che suo padre, un noto attore di Hollywood morì a causa di una brutta malattia. Questi erano anni particolari nei quali i giovani erano in cerca di un futuro migliore, nei quali erano interessati al cinema, alla musica, all’arte. Il destino ha voluto che Al Bano e Romina si incontrassero per la prima volta sul set del film Nel Sole.

Ciack dopo ciak i due si innamorarono e dopo poco decisero di sposarsi anche contro la famiglia di Romina. Al Bano era un sempliciotto, lei la classica diva americana di buona famiglia, ma come spesso accade l’amore vince su tutto anche sulla classe sociale. Purtroppo la magnifica storia d’amore e la tanto agognata Felicità finiscono nel 1994, quando la primogenita della coppia, Ylenia, scompare nel nulla all’inizio dell’anno. La ragazza non è mai stata ritrovata ed una sentenza, diversi anni fa, la dichiarò morta.

“Speravo in un ripensamento”, l’amore per la sua Romina non è mai svanito

In una confessione a cuore aperto, Al Bano ha confessato di aver voluto solo lei (Romina) per molto tempo. Dopo la rottura ed il successivo divorzio ha sperato in un ripensamento che non c’è mai stato. Il cantante si è rifatto una vita con la showgirl Loredana Lecciso.

La compagna di Al Bano ha vissuto all’ombra di quell’amore per anni, ma oggi fa tremare Cellino San Marco con la sua gioia di vivere e con l’amore che nutre per il cantante.

Insieme vanno molto d’accordo nonostante la notevole differenza di età

Al dolore la Lecciso ha reagito con l’amore ed i risultati si sono visti, ora è lei l’unica donna del cuore di Al Bano.