“Ti amo” l’ultimo selfie provoca dichiarazioni per Elisa Isoardi. Pazzesca – FOTO

La conduttrice su Instagram ha decisamente incantato i fan con un selfie bollente al limite del legale. Impossibile distogliere lo sguardo da lì…

“Buon ferragosto ragazzi ❤️ #ferragosto”. Così recita la descrizione dell’ultimo post pubblicato ieri sera dalla ex conduttrice de “La prova del cuoco” Elisa Isoardi che è uscita per i festeggiamenti del 15 agosto a Fregene con alcuni amici intimi.

La bellissima Miss Italia 2000 ha creato non pochi ingorghi sui social per via del selfie scattato poco prima della cena e che è il più cliccato sul web nelle ultime ore. Se ve lo siete persi non sapete di cosa vi state privando, stavolta la Isoardi si è superata.

Elisa Isoardi come non l’avete mai vista, surreale!

Attivissima sui social dove conta oltre 629mila fan, non smette mai di comunicare con la sua community che ormai è diventata una sua seconda affezionata famiglia allargata visto che non ne ha una sua.

Lo fa per mostrare i nuovi progetti di lavoro che la coinvolgono ma anche le uscite in alcuni dei locali più in voga della capitale e dintorni che frequenta con grande assiduità da sola oppure in compagnia.

In molti non capiscono come mai vista la sua incredibile bellezza sia ancora sola, senza un marito ed un anello al dito.

Piovono dichiarazioni d’amore pubbliche per Elisa, troppo bella per resisterle

In pochi minuti dalla condivisione del selfie bollente sono giunti oltre 12mila like e moltissimi messaggi che profumano di dichiarazione d’amore per nulla velata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

“Che spettacolo 😍 al naturale ancora più bella”, “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, “Mamma mia quanto sei bella 🥰”, Spiegami perché sei ancora single?!”.

Come si fa a resistere a cotanta seduzione allo stato puro? Elisa indossa un top nero semi traforato di cotone che scopre maliziosamente il seno generoso che nella posa protesa in avanti dello scatto si espone ancora di più dando ai follower il dessert di fine pasto perfetto. Nuova vittoria per lei!