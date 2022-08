“Sei esagerata” Giulia De Lellis curve di fuoco – le FOTO di una notte in bianco

Brividi infuocati per Giulia De Lellis in una notte piena di sorprese: “sei esagerata” si legge di seguito ai folgoranti scatti apparsi in rete.

Da “Uomini e Donne” alla seconda edizione del “Grande Fratello Vip”, Giulia De Lellis ha decisamente rubato il cuore di gran parte dei telespettatori italiani. Tornata adesso – da soli due giorni ma in piena stagione estiva – in uno dei suoi posti del cuore, la nata sotto il segno del Capricorno ha desiderato mostrare i “momenti clou” della notte scorsa.

Giulia De Lellis, curve di fuoco di una “magica” notte

Dopo aver dunque assistito – non senza la giusta dose di soddisfazione – alla chiusura del sipario di “Love Island: Reunion”, ormai nel 2021, le avventure televisive “da protagonista” della De Lellis sembravano esser state volutamente messe in stand-by, forse per dedicarsi ad altri impegni nel mondo dello spettacolo.

Dal piccolo al grande schermo, che ha visto la sua partecipazione nella commedia “Genitori vs Influencer”, – oltre alle altrettanto importanti parentesi social – ora per la bellissima è arrivato il momento di “brillare anche di notte” e stavolta – a Ferragosto – lontano dai palinsesti televisivi.

Giulia De Lellis, “esagerata” negli scatti della notte scorsa

La romana ventiseienne ha trascorso le ultime ore di Ferragosto brillando e danzando sulle note dell’artista musicale e produttrice Peggy Gou. La disc jockey originaria della Corea del Sud è famosa in tutto il mondo per le sue performance specializzate nella deep house music.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

Approdata in Sardegna e affermando di come quest’ultima sosta sia stata “troppo breve” vista la meravigliosa accoglienza e lei riservata una volta giunta nell’isola italiana, l’artista di “Starry Night” avrebbe – a quanto pare – totalmente contribuito a rendere la serata dell’ex conduttrice di “Love Island Italia” unica nel suo genere.

Ma che ti si può dire? sei esagerata

“Sei esagerata Giuly“, scrive un’ammiratrice della conduttrice, sottolineando come “questo top argento è una meraviglia“. Ma, soprattutto, “tu eri splendida“: ricorda la sua fan. E ancora, sul finale, “si vede che stai bene, sei sempre più radiosa“.

Il top è “disponibile da noi” scrive tra i commenti al post di Giulia il brand che potrebbe aver realizzato altri formati del luminescente modello in argento da lei indossato per la speciale occasione. Si tratterebbe di un marchio poco conosciuto, firmato Lale.dresses.