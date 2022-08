Carolyn Smith, la confessione commovente tra i singhiozzi: “pensavo di essere forte, ma…”

Carolyn Smith si emoziona ricordando uno dei momenti più toccanti di tutta la sua vita: c’entra proprio l’amica e collega Milly Carlucci

Tre settimane fa, la giurata più famosa della televisione italiana concedeva un’intervista alla trasmissione “Estate in diretta”, guidata da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Stiamo parlando di Carolyn Smith, la ballerina nata a Glasgow che, ormai da ben quindici anni, è uno degli insostituibili volti di “Ballando con le Stelle”. In qualità di presidente di giuria, la scozzese non manca di distinguersi tra i suoi colleghi giudici per professionalità e competenza.

Ospite della trasmissione di Rai 1, la Smith ripercorse alcuni dei momenti più memorabili della sua intera carriera, compreso l’incontro con Milly Carlucci. Pochissimi sono a conoscenza di come, all’epoca, andarono realmente le cose tra le due.

“Estate in diretta”, Carolyn Smith rivela la verità sul primo incontro con Milly Carlucci

Ai tempi in cui le si presentò la possibilità di entrare a far parte del cast di “Ballando”, Carolyn Smith aveva ben altri pensieri per la testa.

La scozzese, infatti, ricopriva con immensa soddisfazione il ruolo di insegnante di danza, ed era a tal punto sobbarcata agli impegni che, quando ricevette la telefonata del segretario di Milly, finì per “liquidarlo” con toni più che spicci.

Solo dopo esser stata contattata da un amico – che all’epoca lavorava nella sartoria del programma -, la Smith si rese conto di aver fatto una terribile figuraccia.

“Richiamai il segretario di Milly per scusarmi” – aveva spiegato Carolyn ai microfoni di Rai 1 – “mi obbligò ad andare a Roma per incontrare Milly“. Quello che accadde in seguito, come confessato anche dalla giurata, fu di gran lunga più stupefacente rispetto alle aspettative.

Carolyn Smith si commuove in diretta e ammette: “pensavo di essere forte, ma…”

Decisa a recarsi a Roma per rifiutare categoricamente l’offerta della Carlucci – che l’avrebbe voluta come giurata di “Ballando” -, Carolyn Smith si ritrovò in una situazione ben più complicata del previsto.

Ai microfoni di Roberta Capua, in preda alla commozione, la scozzese ammise di aver ceduto in men che non si dica:

“Pensavo di essere forte, ma conosci Milly. lei è molto più forte di me”.

La Smith, nel ricordare quel particolare momento della propria vita, aveva a stento trattenuto le lacrime. Tutto ciò che in seguito accadde a “Ballando”, come giustamente osservato dalla Capua, “fu storia“.