Mara Venier, 70 anni e coperta solo dall’asciugamano: VIDEO da impazzire!

Bella e sorridente, Mara Venier saluta i suoi fan e augura a tutti un buon Ferragosto da un luogo paradisiaco. Il video su Instagram fa il boom di mi piace

Su Instagram non mancano gli auguri di Ferragosto da parte di Mara Venier. Sul suo profilo, infatti, ha pubblicato un video che la ritrae super mattiniera nella bellissima Repubblica Dominicana.

Il video degli auri di Ferragosto fa impazzire tutti i followers di Mara Venier

La conduttrice di Domenica In indossa un occhiali da sole scuri e una tenuta da spiaggia, in mano, dato l’orario, ha un immancabile tazza di caffè.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

A coprirla solo un pareo , mentre dice a tutti gli amici della piattaforma social “Buon Ferragosto, qui sono le sette della mattina, ma buon Ferragosto a tutti quanti voi” e manda un bacio ai suoi seguaci. Tantissimi i commenti di personaggi famosi e non. Tra i più noti Naike Rivelli, Sal Da Vinci e molti altri.

La vacanza in famiglia e il commento della conduttrice sulla nuova edizione di Domenica In

Anche i post precedenti a quelli del 15 agosto non scherzano, la donna si è mostrata felice e sorridente in vacanza con la sua famiglia, condividendo con i suoi followers momenti tenerissimi con il nipotino e momenti romantici con la sua dolce metà. Non mancano gli scatti più sbarazzini, uno tra i più apprezzati la vede solare e rilassata mentre corre in spiaggia ridendo, vestita di un bel color lilla. Alle sue spalle una vista mozzafiato e tropicale.

Ancora si gode la meritata vacanza, ma non tarda a rispondere a chi le chiede in ambito lavorativo cosa cambierà o quali novità porterà nel suo format dal prossimo autunno

“Novità? Questa volta non cerco nulla, non cerco cose nuove. Farò copia e incolla di un programma che funziona e che piace così, che la gente apprezza. Inutile cercare dei giochi, delle novità. “

Resterà fedele, quindi, all’impronta familiare della trasmissione che ogni domenica tiene compagnia a tantissimi italiani.