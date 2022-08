Massimiliano Allegri: innamoratissimo, ma lei chi è? In FOTO tenerezze con la sua nuova fiamma

Beccato mano nella mano, Massimiliano Allegri, con la sua nuova fiamma: innamorato svela l’identità della “lei” misteriosa.

Dopo mesi di pressoché assoluto silenzio stampa, almeno per quel che riguarda gli aggiornamenti sul fronte amoroso, Massimiliano Allegri ha finalmente lasciato che venisse allo scoperto l’identità della sua nuova fiamma.

Massimiliano Allegri, tenerezze con la nuova fiamma

L’allenatore bianconero, una volta in coppia con la nota attrice Ambra Angiolini, è stato paparazzato in queste ore dal settimanale “Chi”, mano nella mano con la sua nuova lei. La rivista ha pubblicato gli scatti che ritraggono il mister in dolce compagnia.

Nessun accenno ufficiale, né sul suo profilo ufficiale Instagram, né tanto meno nel corso delle sue ultime conferenze stampa rilasciate in campo sportivo. Eppure, in seguito alla pubblicazione degli scatti, sull’effettivo innamoramento del mister non vi sarebbero più dubbi.

Massimiliano Allegri, le FOTO con lei

“Con Nina dimentica Ambra” si legge sulla didascalia in copertina della rivista diretta da Alfonso Signorini. Ma chi è davvero Nina? Già alcune settimane addietro, altri folgoranti retroscena, avevano immortalato i due insieme in Sardegna. Ma senza che la reale identità di lei potesse venire pienamente allo scoperto da occhi indiscreti. Ora, la misteriosa femme fatale che avrebbe rubato il cuore del mister, dimostra di avere un volto e un nome più facilmente riconoscibili.

Si tratta della bellissima – quanto finora volutamente anonima – Nina Lange Barresi. La donna, attiva nel settore finanziario-manageriale su territorio svizzero, prediligerebbe una vita ben lontana dai riflettori. Ed è per tal ragione che non è possibile riscontrare alcun profilo social a lei dedicato.

INNAMORATISSIMO

Si scorge infine – tra i commenti al post – il parere entusiasta dei fan dell’allenatore. Le immagini descrivono, infatti, in maniera visiva ed esatta quella che è stata una romantica passeggiata tra le vie della suggestiva città di Lugano avvenuta in questi giorni. Ad inizio estate la neo-coppia avrebbe, invece, preferito una parentesi di lusso in compagnia di altri amici e colleghi appartenenti al mondo dello spettacolo.

L’atletico cinquantacinquenne di origini livornesi avrebbe dunque trovato nuovamente l’amore e, soprattutto, non avrebbe più alcun timore a sfoggiarlo in pubblico. La notizia lascia pertanto sperare che molto presto si possano ricevere altre interessanti novità sulla loro relazione. Nonostante – come si evince dalla loro riservatezza – pare che entrambi potrebbero desiderare di restare ancora per un po’ lontani dai già brulicanti gossip della rete.