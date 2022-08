Il regalo inatteso di Lady Diana a Charlotte: Kate lo rivela alla principessina

Un regalo inaspettato da parte di Lady Diana alla principessina Charlotte sarebbe stato rivelato in queste ore dalla stessa Kate.

Dopo i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta e il ritorno di Meghan Markle e di Harry nel Regno Unito, per la speciale occasione, vi è stato un momento di tregua. Una quiete, che a Palazzo, ha dato grande spazio al dilagare di gossip interni. Ora, una curiosa rivelazione riguardante la principessina Charlotte, avrebbe improvvisamente fatto la sua comparsa stravolgendo ancora una volta i mutevoli equilibri.

Il regalo inatteso di Lady Diana a Charlotte: una sorpresa anche per Kate

Nata dall’amore del Principe William e di Kate Middleton, la piccola Charlotte ha adesso sette anni – compiuti lo scorso 2 maggio. La principessa avrebbe ricevuto un regalo dalla nonna paterna, Lady Diana. Scomparsa prematuramente alla fine dell’agosto ’97.

Dopo il fatidico incidente della Principessa Diana, che ha sconvolto il popolo inglese e ha visto – al contempo – Harry e William crescere senza la presenza della propria mamma, quest’ultima avrebbe provveduto a lasciare in eredità un dono meraviglioso. E che sarebbe stato destinato, senza alcun dubbio, ad una delle sue future nipoti.

Il regalo inatteso di Lady Diana a Charlotte: la scoperta della principessina

Ad informare la principessina di casa, Charlotte, sarebbe intervenuta in questi giorni Kate. In prima persona, la consorte di William, avrebbe poi lasciato che la notizia si propagasse a macchia d’olio. Si tratterebbe di un cimelio della famiglia reale, indossato in passato dalla stessa Lady D.

L’iconico gioiello è stato riconosciuto nella tiara Spencer. L’oggetto, prima di essere ereditato dalla primogenita di Kate, venne memorabilmente sfoggiato da Lady Diana. In particolare nel giorno delle sue nozze con il Principe Carlo. La cerimonia – per chi avesse dimenticato – si svolse a Londra, nel luglio dell’81.

UN DONO INATTESO

Un evento, quest’ultimo, passato alla storia. E in cui, attraverso le immagini ancora oggi popolarissime della principessa, ben si poteva cogliere – in primo piano – la sua indimenticabile bellezza. Il valore del luminoso cimelio – secondo almeno alcune ultime indiscrezioni – potrebbe aggirarsi intorno ai dieci milioni di euro.

La regale tiara sarebbe infine stata esposta al pubblico per la prima volta. In onore del Giubileo di Elisabetta II. E proprio nel maggio scorso. Stesso mese di nascita della piccola Charlotte. Che questa sia soltanto una coincidenza?