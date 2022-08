Bollette da record: attenzione al consumo degli elettrodomestici spenti

Il rischio di bollette da record per quest’anno, oltre agli aumenti, deriva da un consumo di elettricità fuori dalla norma di alcuni elettrodomestici.

Secondo le stime condivise ora dagli esperti, nel corso dei prossimi mesi, sarà possibile riscontare in Italia un aumento da record sulle bollette dell’energia elettrica. Il cambiamento sarà dovuto in parte, non soltanto agli aumenti già trattati di questo 2022, ma anche a un altro fattore. “Spesso sottovalutato“.

Bollette da record, elettricità: cosa consuma di più

Il problema, per sventare un ulteriore rincaro in questa stagione già difficoltosa, sarebbe stato identificato nello spropositato consumo di alcuni mirati elettrodomestici.

Alcune tipologie di elettrodomestici avrebbero infatti una grande propensione al consumo. Anche qualora questi ultimi vengano lasciati in modalità di risparmio energetico. Oppure, talvolta, anche dopo essere stati spenti.

Bollette da record: il trucco per evitare sprechi inutili

A tal proposito sono stati condivisi dagli esperti dei preziosi consigli. Dopo alcune indagini svolte sul campo, si è giunto ad importanti riscontri stilati in percentuale. Ciascuno di questi redatto con il fine di evitare che questo fenomeno possa dilagare.

Le procedure descritte evitano pertanto che gli importi sulle bollette dell’energia elettrica continuino inevitabilmente a lievitare impoverendo i risparmi dei cittadini.

Un esempio lampante è rappresentato dal televisore. Alcuni apparecchi, come in questo caso, sono difatti programmati per rimanere in stand-by. Pronti ad assolvere il nuovo utilizzo. In tale frangente è preferibile scollegare direttamente la tv dalla propria presa di corrente elettrica.

ATTENZIONE AGLI ELETTRODOMESTICI APPARENTEMENTE IN MODALITÁ “OFF”

In egual misura si possono citare altri due elettrodomestici. Entrambi abbastanza esposti a simile rischio di rincari sulle bollette. Dapprima la macchina del caffè. Mentre, se il telefono fisso sembrerebbe essere innocuo, i dispositivi mobili hanno la necessità di essere caricati pressoché giornalmente. Così da garantire il loro funzionale utilizzo.

Capita, altrettanto spesso, che le persone evitino di scollegare il cavo per la ricarica dalla presa elettrica. Anche dopo che ha assolto alla sua funzione. Questa pratica potrebbe non interrompere il totale flusso di corrente. Così come lasciare in carica il dispositivo durante la notte oltre il limite suggerito.