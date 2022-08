Antonella Clerici, famosa conduttrice della televisione italiana e della Rai, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni riguardo la sua vita privata

L’estate è, ovviamente, la stagione in cui i personaggi della televisione possono godersi un po’ di relax. Infatti, per tutto l’anno, li vediamo impegnati in programmi che seguiamo ogni giorno. Antonella Clerici, ad esempio, è una grande protagonista delle trasmissioni che vanno in onda di mattina.

Antonella Clerici in vacanza: una estate da sogno

Antonella sta vivendo una estate da sogno con l’uomo che oramai da oltre cinque anni ha rapito il suo cuore: Vittorio Garrone. Questo uomo infatti le ha dato quella carica in più di cui aveva estremamente bisogno e ad oggi la Clerici è più felice e innamorata che mai.

Antonella non pensava che il suo cuore potesse tornare a battere oramai alla sua età, eppure con Vittorio ha trovato tutto quello che ha sempre cercato. I due sono ogni giorno che passa sempre più felici e le cose tra di loro non potrebbero andare meglio di così.

Antonella Clerici e il suo dolcissimo segreto

In questi giorni, però, sui social è cominciata a circolare una voce che se fosse vera renderebbe davvero molto felici i suoi numerosi fans.

Antonella Clerici pronta al grande passo

Infatti pare che Antonella sia pronta a convolare a nozze con il suo Vittorio dopo tutti questi anni di amore. La conduttrice sta vivendo un periodo molto felice con lui ed entro la primavera o la prossima estate, potrebbe permettergli di metterle un anello al dito.

Il motivo di tutta questa attesa, è per dare modo e tempo ad Antonella di terminare i suoi impegni lavorativi. Infatti ci sono delle novità molto importanti per il suo lavoro, ma questo lo scopriremo a tempo debito.