Alberto Matano in vacanza, con lui non solo il marito: le FOTO svelano un segreto inconfessabile sul suo passato

Il giornalista e conduttore ha mostrato delle foto inedite di due famosissimi attori, i fan sono letteralmente impazziti di gioia.

Si trova in vacanza in Spagna, o meglio a Tarifa, con il marito Riccardo Mannino con cui è convolato a nozze solo poche settimane fa con una celebrazione intima e riservata a pochi amici della coppia.

Il conduttore nato a Catanzaro, si sta concedendo un’estate di relax dopo i numerosi impegni televisivi di quest’anno legati al suo programma di punta di Rai 1 “La vita in diretta”. In Andalusia sta trascorrendo le sue giornate all’insegna del divertimento, di lunghissimi bagni in mare e scorpacciate di sole e buon cibo.

Peccato che con lui non ci sia solo Riccardo ma altre due persone a cui Alberto Matano è molto legato. I fan sono letteralmente esplosi di gioia nel vedere gli scatti, ecco perché.

Alberto Matano fugge dall’Italia, ecco con chi è stato avvistato

Matano quest’anno si è dato da fare. Non solo “La vita in diretta” ma ha condotto diversi programmi in onda sempre su Rai 1 come “Unomattina Estate” e ha fatto parte del cast della 15esima edizione dello show “Ballando con le stelle” come opinionista.

Le vacanza quindi erano d’obbligo prima della ripartenza a settembre. Nella regione ha incontrato due personaggi famosi con i quali sta passando le sue ferie e di cui è amico di lunga data.

Parliamo degli attori Raoul Bova e la bellissima Rocío Morales. Tra di loro infatti c’è una solida amicizia che prosegue da molti anni, non è nato il come si siano conosciuti ma da quello che il conduttore ha postato e scritto nel suo profilo Ig a margine degli scatti a quattro sembra che questa prosegua invariata da tempo immemore.

Alberto Matano “risapete e spensieratezza”, con Raoul e Rocío va alla grande

Risate, spensieratezza e una bella paella de mariscos… Buon ferragosto! E grazie @rociommorales @raoulbovagram @riccardomannino per questi giorni felici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Ha pubblicato ben 3 post con diversi caroselli di foto per raccontare la sue vacanze spagnole con i due attori uniti dal 2011, anno del loro colpo di fulmine sul set di “Immaturi”.

Dalle foto possiamo percepire la felicità dei quattro amici, che si divertono, ridono e ne approfittano per godersi la cucina andalusa. Tanti selfie, facce buffe, sembrano un gruppo goliardico in gita scolastica ma in libera uscita.

Anche Rocío ha scelto di commentare l’ultimo post con la frese “😍😍😍😍 NOI”, simbolo che tra di loro si insinua un’amicizia profonda che si protrae da anni.