Ignazio Boschetto è sempre più felice insieme alla sua bellissima fidanzata: il video pubblicato su Tik Tok è diventato virale sui social

Ignazio Boschetto è uno dei cantanti più famosi del panorama musicale italiano. Il suo esordio è avvenuto quando da, piccolissimo, la sua famiglia lo iscrisse al programma per bambini Ti Lascio Una Canzone.

Ignazio Boschetto: la sua vita è cambiata

Era solo un bambino e non avrebbe mai pensato che la musica avrebbe cambiato la sua vita così presto. La redazione del programma ebbe la brillante idea di unire il suo talento a quello di altri due bambini, e di formare così un trio. In questo modo nacque il famoso gruppo Il Volo.

Erano solo tre bambini, poi sono riusciti a diventare famosi in tutto il mondo. Hanno portato ovunque la musica italiana e sono diventati, nel giro di pochi anni, l’orgoglio del nostro Paese. Non c’è nessuno ad oggi, in Italia, a non conoscere il loro nome.

Quei tre bambini oggi sono diventati grandi, sono degli uomini adulti che sono riusciti a tenere riservate le proprie vite nonostante l’avvento dei social che ha esposto in modo incredibile le vite dei personaggi pubblici.

Ignazio e la sua storia d’amore

Oggi ci riferiamo nello specifico a Ignazio, uno dei tre cantanti del gruppo. La sua vita è completamente cambiata da quando, un po’ di tempo fa, ha conosciuto colei che oggi considera la donna della sua vita.

Ignazio con lei è cambiato tantissimo, oggi è decisamente più felice e si diverte un po’ di più. I Tik Tok che la ragazza pubblica sul suo profilo Instagram, infatti, diventano sempre virali.