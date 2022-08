Mara Venier, avete visto la sua seconda casa? E’ in un posto afrodisiaco

Mara Venier sa dove trascorrere le vacanza estive e prima di tornare in tv si sta concedendo gli ultimi giorni di relax a Santo Domingo, dove ha una seconda casa di priorità.

Vacanze quasi terminate per i vip che si apprestano a tornare in televisione con i vari programmi e tante novità. Tra questi c’è Mara Venier che si gode gli ultimi giorni di pausa in un posto afrodisiaco insieme a suo marito.

I due hanno una casa di proprietà a Santo Domingo dove non perdono occasione di andare per rilassarsi e trascorrere il tempo libero lungo le spiagge meravigliose di quei posti incantati.

Mara Venier, la casa a Santo Domingo: tutti i dettagli

La conduttrice di “Domenica In” è da tutti conosciuta per la sua determinazione e intraprendenza, sempre pronta a mettersi in gioco, non riesce a stare ferma.

Tranne quando vola a Santo Domingo e si concede un periodo di relax e tranquillità in riva al mare, tra un drink e l’altro e l’amore di suo marito. Mara e Nicola hanno deciso di comprare una casa da quelle parti per trasferirsi durante le vacanze estive.

Sui social non perde occasione di postare foto e video e tra le tante i fan non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli della loro dimora domenicana. L’arredo della villa è completamente bianco e marrone e il salone sembra spazioso. E’ totalmente immersa nella natura dove ci si perde tra la bellezza e la meraviglia di quei luoghi paradisiaci.

Mara Venier e le foto della vacanza sui social

Seguita da più di due milioni di follower, Mara Venier è molto amata dal pubblico italiano e non riesce a fare a meno di condividere alcuni momenti delle sue giornate.

Gli ultimi scatti rimandano proprio alla vacanza a Santo Domingo dove si mostra molto felice e spensierata, sorseggiando un caffè nel giardino di casa o passeggiando lungo la spiaggia dalla sabbia bianca e l’acqua trasparente.

Capelli sciolti, senza trucco e filtri, un pareo colorato e tanta leggerezza. E’ così che la zia Mara trascorre la sua pausa, fa il pieno di energie per tornare più carica che mai a settembre con tante novità per la sua trasmissione.

La Rai ha scelto di nuovo lei per la conduzione di “Domenica In” ed il pubblico non vede l’ora di seguirla e supportarla per la stagione che sta per iniziare. Stay tuned.