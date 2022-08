Michelle Hunziker senza freni: la famosa conduttrice della Mediaset decise di chiudere definitivamente i rapporti con una persona che noi tutti conosciamo

Michelle Hunziker sta vivendo un momento molto particolare della sua vita. Un po’ di mesi fa, infatti, la conduttrice ha rivelato di aver chiuso il suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Certo, non è l’unica quest’anno ad aver affrontato un divorzio, infatti da poco anche Ilary Blasi e Francesco Totti hanno rivelato di aver intrapreso due strade completamente separate.

Michelle Hunziker: il racconto dietro la sua carriera

In questo periodo si sta parlando spesso di Michelle, perché la showgirl è tornata a sorridere dopo la fine del suo matrimonio grazie a Giovanni Angiolini, medico sardo che partecipò al Grande Fratello.

Michelle ora sta vivendo un periodo piuttosto positivo della sua vita, ma momenti drammatici nel corso di questi anni ci sono stati e pure molti. La fine delle sue storie d’amore più importanti, alcuni problemi sul fronte del lavoro e non solo. Tutti infatti sono a conoscenza del fatto che la Hunziker, per un periodo, ha fatto parte di una setta molto pericolosa.

Michelle Hunziker: il periodo della sua vita nella setta

In quel periodo Michelle era ancora sposata con Eros Ramazzotti. Questa è stata forse una delle cause scatenanti della fine del loro matrimonio. La famosa conduttrice infatti si allontanò da casa quando venne presa a far parte di una setta molto pericolosa: in quella occasione, rischiò seriamente la sua vita.

Si fece sentire con sua madre durante questa terribile esperienza soltanto per chiederle di non cercarla più. Fu un duro colpo per la madre di Michelle, che da un momento all’altro temette seriamente di perdere sua figlia e di non vederla mai più.

Alla fine Michelle è riuscita ad uscirne e a tornare a casa dalla sua famiglia. Lei e sua madre hanno fatto silenziosamente un patto: non parlare più di quel brutto momento.