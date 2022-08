Un piano premeditato quello del giovane quattordicenne che ha stuprato e ucciso Lily Peters una bambina di 10 anni. Ora è sotto processo come adulto.

Un caso che ha destato l’attenzione di tutto il mondo per l’efferatezza e la crudeltà. E’ accaduto a Chippewa Falls, nel Wisconsin dove Iliana Lily Peters, una bambina di 10 anni ha perso la vita in un crimine devastante. Si tratta di un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica mondiale dato che l’omicida è presumibilmente un coetaneo della vittima.

E’ accaduto il 24 aprile 2022 quando Lily ha accettato volentieri di andare a fare una passeggiata con il cugino, Carson Peters-Berger. Il cugino voleva esplorare un sentiero insieme alla giovane cugina: lei ha preso la sua bicicletta, lui il suo hoverboard e insieme hanno intrapreso il sentiero. Non appena fuori dal sentiero, Carson avrebbe dato un primo pugno allo stomaco a Lily e l’avrebbe spinta a terra. A seguire, tre colpi con un bastone sulla testa e poi l’avrebbe strangolata fino a farla morire.

La violenza genera altra violenza: Carson avrebbe stuprato il cadavere di Lily, ora sotto processo

Secondo la denuncia penale, il 14 enne ora è sotto processo. Secondo le ricostruzioni dei fatti, Carson dopo l’avvenuta violenza sarebbe fuggito via per la paura. Una volta arrivato a casa avrebbe fatto una doccia e messo i vestiti che aveva addosso a lavare. Sarebbe successivamente tornato sulla scena del crimine per coprire di foglie il corpo di Lily, lasciato isolato nel bosco.

Inizialmente Lily Peters era stata data per dispersa dal padre ma il giorno seguente alle 8:54 del mattino, le autorità hanno ritrovato il corpo della giovane vittima. Dopo due giorni dal ritrovamento, Carson Peters-Berger sarebbe stato arrestato e accusato dell’omicidio e dello stupro di Lily. Secondo quanto riportano le fonti sull’omicidio, il ragazzo avrebbe quindi confessato di aver ucciso Lily e che il suo piano premeditato era da tempo di ucciderla e violentarla.

Per il giovane non si tratta di un processo normale: identificato con le iniziali “CPB”, ora Carson rischia l’ergastolo. L’accusa ha deciso di trattarlo come un caso adulto piuttosto che un caso minorile e la cauzione è fissata ad un milione di dollari. Se condannato, la pena sarebbe l’ergastolo.