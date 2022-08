Nunzia De Girolamo la fa vedere a tutti: “Lo faccio solo ad agosto”. Il VIDEO che mostra il suo fisico assurdo

Nunzia De Girolamo ha deciso di fare un regalo ai suoi fan, la fa vedere a tutti con estrema nonchalance, è davvero esagerata.

La conduttrice è una delle donne più amate della televisione italiana. I suoi capelli castani, la sua carnagione olivastra ed il suo fisico bestiale, la rendono desiderata da milioni di maschietti. Ma la De Girolamo per quanto bella possa essere è anche molto intelligente e in vita sua ne ha fatta di strada.

La carriera, gli esori, i successi

Nunzia De Girolamo è nata a Benevento (Campania) il 10 ottobre del 1975, è un personaggio noto in Italia dal momento che la vediamo spesso ospite in diversi salotti televisivi come opinionista. Prima di entrare in politica ed avviare quindi la sua carriera di parlamentare e conduttrice, ha conseguito una laurea in Giurisprudenza. Il suo esordio in politica avviene nell’ottobre del 2007, quando diventa coordinatrice di Foza Italia (Partito di Silvio Berlusconi), dopo una serie di candidature nel 2013 viene eletta alla camera Ministra delle Politiche Agricole, alimentari e forestali.

La carriera della De Girolamo è stata guidata dal Cav. Silvio Berlusconi che in lei ha visto il futuro del Partito politico in questione. L’ex parlamentare è sposata con Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico, inizialmente la relazione fu tenuta nascosta dal momento che la De Girolamo era schierata a destra e Boccia a sinistra. Quando si seppe la verità la notizia fece un po’ scandalo, ma poi Nunzia ebbe la benedizione di Berlusconi e tutto andò per il meglio.

Nunzia la fa vedere a tutti….è uno sballo

La De Girolamo è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, nell’ultima storia ha lasciato i fan senza parole. Ha fatto una panoramica di Roma, deserta ma solo ad agosto, ed ha sottolineato il fatto che è facilissimo parcheggiare in questo periodo.

Un particolare non passa inosservato e fa della De Girolamo uno schianto sempre e comunque.

Una canotta bianca per immaginare l’impossibile

La pelle abbronzata ed una semplice canotta bianca, gli occhiali da sole ed i capelli tirati in una coda di cavallo. L’ex parlamentare evoca dolci pensieri e fa volare i fan con la fantasia.