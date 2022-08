Eleonora Rocchini dopo la sua esperienza a Uomini e Donne: la famosa corteggiatrice ha cambiato completamente la sua vita

Eleonora Rocchini è stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. La sua esperienza è cominciata insieme a Giulia De Lellis: le due donne, infatti, corteggiavano Andrea ed Oscar, i ragazzi che erano seduti sul trono nella primavera del 2016.

Sono trascorsi circa sei anni da allora, sembra una vita fa e allo stesso tempo un solo secondo. Sono cambiate tante cose da allora, ad esempio queste due coppie ad oggi non esistono più. Eleonora ed Oscar, ad esempio, si sono lasciati quando lei ha cominciato a nutrire un sentimento per il fidanzato della sorella del suo fidanzato.

Eleonora Rocchini dopo Uomini e Donne

Eleonora a Uomini e Donne si presentò come una ragazza acqua e sapone, che faceva la gelataia nel negozio di famiglia. Le cose da allora sono completamente cambiate.

Sono infatti lontani i tempi in cui Eleonora era la ragazza semplice che veniva dalla Toscana con un cassetto pieno di sogni: questi desideri ad oggi li ha realizzati tutti ed è diventata una famosa influencer, con migliaia di followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto.

Eleonora Rocchini: nella bufera per la chirurgia

Eleonora ad oggi è completamente cambiata, e sono in molti a credere che sia ricorsa alla chirurgia per risolvere un po’ di insicurezze fisiche. Non è l’unica ad averlo fatto, in realtà, sono tante le sue colleghe che hanno deciso di sottoporsi a diversi interventi chirurgici.

Per questo motivo, molto spesso finisce nelle polemiche perché per alcuni è diventata addirittura irriconoscibile. I suoi fans la difendono spesso, facendo presente che quando ha partecipato al reality era davvero molto piccola e quindi sicuramente la crescita ha contribuito al suo cambiamento fisico.