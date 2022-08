Federica Panicucci finisce nel mirino del web: le ultime pubblicazioni della conduttrice le hanno scatenato contro le ire dei fan

Manca davvero pochissimo al ritorno di Federica Panicucci sul piccolo schermo. Dopo essersi rilassata per oltre tre mesi, la compagna di Marco Bacini non vede l’ora di tornare a lavorare a pieno regime nella trasmissione che più l’ha resa famosa: “Mattino Cinque”.

Al fianco di Francesco Vecchi, sua spalla ormai da qualche anno, la nativa di Cecina sembra aver letteralmente trovato la propria dimensione. I telespettatori, di fronte a questa coppia a dir poco pazzesca, non mancheranno di trascorrere mattinate davvero indimenticabili.

Federica Panicucci in vacanza a Forte dei Marmi: in bikini la sua bellezza toglie il fiato!

Le pubblicazioni social di Federica Panicucci, nel corso di questa estate bollente, hanno sicuramente tenuto alto l’umore dei suoi migliaia di fan.

La presentatrice, padrona di casa di “Mattino Cinque”, non ha risparmiato agli utenti il suo fisico clamoroso. Nonostante sia in procinto di compiere 55 anni, la Panicucci vanta di un corpo a dir poco spettacolare, che rispetto a quello di molte giovani influencer non sembra essere affatto da meno.

La conduttrice, alla luce degli apprezzamenti che i suoi post non mancano di racimolare, si sarebbe aspettata una reazione di questo tipo anche di fronte alla sua ultima fotogallery. Le cose, tuttavia, sono andate in maniera completamente diversa rispetto alle previsioni. Federica, a detta dei followers, questa volta l’avrebbe combinata davvero grossa.

La conduttrice di “Mattino Cinque” finisce nel mirino: la colpa è tutta delle FOTO

L’ultima compilation pubblicata da Federica Panicucci le ha scatenato contro le ire del popolo del web. La conduttrice, che si trova a Forte dei Marmi come di consueto, ha lasciato che il pubblico la ammirasse con indosso un favoloso costume rosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

A detta degli utenti, però, la pubblicazione della conduttrice non sarebbe rispettosa in virtù di tutto quello che, nelle scorse ore, è avvenuto in Toscana a causa del maltempo.

Sono state moltissime le persone che, colpite in negativo dal post della Panicucci, non si sono trattenute dal criticarlo aspramente. “Sei stata indelicata“, “potevi evitare” e ancora “fuori luogo dopo tutto il disastro di ieri“: questa la stoccata arrivata dal popolo di Instagram.