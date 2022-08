“Lo ha fatto con il marito della Ferragni”: bomba sulla cantante più amata dagli italiani

Estate in diretta, uno degli ospiti fa un’osservazione che non può in alcun modo passare inosservata: c’entrano anche Fedez e Chiara Ferragni, assurdo!

Per rimanere al passo con i tempi, per quanto riguarda il panorama musicale, è necessario “reinventarsi”. Lo hanno compreso moltissimi artisti della vecchia generazione, che pur di rimanere nelle grazie del pubblico hanno pensato bene di stravolgere il loro approccio al mestiere.

A “Estate in diretta”, nel corso della puntata di venerdì 19 agosto, gli opinionisti del talk hanno dibattuto proprio in merito ai cantanti che, pur militando tra le file degli over 70, sono ancora tra i più ascoltati sulle piattaforme musicali, persino dai giovanissimi.

Gianni Morandi, ovviamente, non poteva non essere al centro dei discorsi degli ospiti. Il cantante, che sta portando avanti un tour al fianco di Lorenzo Jovanotti, viene da molti definito come “l’eterno ragazzo“. Al pari dell’interprete di “Apri tutte le porte” vi sono anche moltissimi altri volti che, nel corso di questi anni, sono rimasti in prima linea tra le voci più apprezzate dal pubblico.

A “Estate in diretta”, uno degli opinionisti non ha mancato di fare un’esternazione a dir poco clamorosa riguardante una grande “Big” della musica italiana. Anche Fedez e Chiara Ferragni, in maniera del tutto imprevedibile, sono stati tirati in ballo.

“Estate in diretta”, i grandi nomi della musica che hanno saputo reinventarsi: da Gianni Morandi a Loredana Bertè

Come osservato dagli ospiti di “Estate in diretta”, non tutti gli artisti appartenenti alla vecchia generazione hanno avuto la necessità di reinventarsi.

Se Gianni Morandi, che tutti conoscono come “l’eterno ragazzo“, ha deciso di accogliere le possibilità offerte dal repertorio dei più giovani, duettando con gli astri nascenti della musica italiana, per Albano Carrisi le cose sono andate molto diversamente.

“Albano non ha avuto bisogno di reinventarsi. Lui non ha mai abbandonato il suo genere, è rimasto tale e quale“: questa l’osservazione avanzata dagli opinionisti del talk di Rai 1.

Diverso è invece il caso di artiste come Loredana Bertè e Orietta Berti, che sono riuscite ad affermarsi anche a distanza di parecchi anni dai loro esordi, seppur abbracciando generi completamente diversi.

In merito alla Berti, in particolare, il dibattito tra gli opinionisti è parso accendersi più che negli altri casi. Uno degli ospiti della trasmissione, a proposito della nativa di Cavriago, non ha mancato di fare un’osservazione a dir poco clamorosa.

“Lo ha fatto con il marito della Ferragni”: trapela la verità sul successo di Orietta Berti

Demo Mura, tra gli opinionisti di “Estate in diretta”, si è espresso senza mezzi termini sul recente successo ottenuto da Orietta Berti. La cantante, salita alla ribalta dopo l’interpretazione di “Mille“, vanta ormai di un pubblico di affezionatissimi che non rinuncerebbero per nulla al mondo alle sue canzoni.

“Lei si è reinventata e lo ha fatto con il marito della ferragni. è stata davvero brava”

ha affermato l’ospite di “Estate in diretta”, incontrando l’approvazione dei restanti opinionisti. Il rapper, a detta di Mura, sarebbe stato fondamentale nel rilanciare l’immagine della Berti, la cui popolarità appare ormai inarrestabile.