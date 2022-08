Luciana Littizzetto sbugiarda Milly Carlucci, solo lei conosce la verità: “ma ci rendiamo conto?” – VIDEO

Luciana Littizzetto senza freni, questa volta il bersaglio è Milly Carlucci: la comica non si è trattenuta, commenti al limite

Quando c’è di mezzo Luciana Littizzetto le situazioni si fanno a dir poco imprevedibili. La comica amatissima, dal lontano 2005, affianca il collega Fabio Fazio all’interno della trasmissione “Che tempo che fa”, di cui contribuisce a movimentare le dinamiche.

Allo stile sobrio e misurato del padrone di casa non manca di contrapporsi quello della sua spalla, che in quanto ad irriverenza e “sfacciataggine” non ha davvero rivali.

La Littizzetto e Fazio, in tanti anni di lavoro fianco a fianco, hanno dimostrato di essere due complici perfetti. Oltre a completarsi in termini caratteriali, i conduttori non mancano di prendersi gioco l’uno dell’altra e di movimentare, così, le dinamiche di “Che tempo che fa”.

“Che tempo che fa”, Fabio Fazio non può far a meno di LEI: è la sua spalla da diciassette anni

Senza la sua “Lucianina”, Fabio Fazio non saprebbe minimamente come affrontare gli appuntamenti con “Che tempo che fa”. Il conduttore, abituato a lavorare con la comica da diciassette anni, ha imparato a smorzarne l’esuberanza e gli eccessi con grande maestria.

D’altronde, il mix tra la compostezza di Fazio e l’irriverenza di Luciana sembra dare i suoi frutti. Alla comica, nello specifico, viene riservato uno spazio fisso all’interno di ciascuna puntata del talk, durante il quale la Littizzetto può letteralmente “sfogarsi” in termini di satira.

Durante uno dei suoi monologhi, addirittura, la conduttrice era arrivata a prendere di mira proprio la regina di Rai 1. La comica, di fronte al pubblico italiano, aveva svelato senza peli sulla lingua il “grande segreto” di Milly Carlucci.

Luciana Littizzetto sbugiarda Milly Carlucci: solo lei conosce la verità – VIDEO

Durante una puntata di “Che tempo che fa”, Luciana Littizzetto era finita a parlare dell’invecchiamento delle grandi star della tv. In quell’occasione, seppur con toni di scherno, la comica aveva svelato il grande segreto della conduttrice di Rai 1 Milly Carlucci.

“Sapete che Milly Carlucci ha la stessa età della Merkel? Ma ci rendiamo conto?”

aveva asserito Luciana incredula, non mancando di mostrare un collage con i volti delle due donne a confronto. Spinta dalle risate degli spettatori, la Littizzetto aveva chiosato con un’esilarante battuta: “le chiederò se ha qualche maschio fisicato da darci“.