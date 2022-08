“Dea” Chiara Ferragni, fuori tutto: senza veli ad Ibiza, ha davvero esagerato -FOTO

Per Chiara Ferragni e Fedez le vacanze non sono ancora finite e si godono gli ultimi giorni in quel di Ibiza tra la tranquillità del mare e la vita mondana del posto.

Quando Ibiza chiama Chiara Ferragni risponde e così da settimane ha fatto le valigie ed è volata da quelle parti insieme alla sua famiglia. Sui social non ha perso occasione di condividere con i fan molti momenti della vacanza spagnola che sta trascorrendo anche con altri amici.

Relax al mare o in piscina, musica, buon cibo e drink, divertimento e movida non mancano e rendono tutto magico.

Chiara Ferragni, l’ultimo outfit: la fine del mondo – FOTO

Molto attiva e amata sui social, Chiara Ferragni è seguita da più di ventisette milioni di follower che non possono fare a meno di supportarla e rimanere estasiati dalla sua bellezza e dal suo tenore di vita.

Per la vacanza ad Ibiza, l’influencer non si è risparmiata proprio su nulla, a partire dagli outfit, uno più bello dell’altro. Di giorno look casual e da mare, di notte sensualità ed eleganza prendono il sopravvento ed è impossibile resisterle.

Ha da poco pubblicato un video filmato al tramonto a bordo piscina dove ha sfoggiato un abitino bianco con la schiena scoperta e una scollatura esagerata. I capelli sono raccolti in uno chignon e il trucco riprende i colori della golden hour. Un paio di ciabatte rosa con il tacco fanno da contrasto al resto dell’outfit.

La reazione dei fan

Il post è diventato virale ed ha conquistato quasi trecentomila like in pochissime ore.

Per non parlare di una serie di commenti come

E POI DICONO CHE GLI ANGELI NON SI FACCIANO FOTOGRAFARE

Qualcun altro ha scritto

MERAVIGLIOSA COME SEMPRE

Poi ancora

SEI UNA DEA

Insomma, ancora una volta la Ferragni ha saputo attirare l’attenzione dei suoi fan che cercano di starle dietro e conoscere ogni particolare della sua vita. Ormai sono dieci anni che lavora nel settore della moda e dei social e in un decennio è riuscita a creare un impero e a diventare un’imprenditrice digitale unica e inimitabile. Le critiche, i momenti difficili e tanti ostacoli hanno messo a dura prova l’influencer che nonostante tutto è riuscita ad affrontare le difficoltà sempre con il sorriso e a testa alta.

Sono tante le persone che la prendono come esempio ed alcune cercano di intraprendere la sua stessa strada, ma non tutti ci riescono: Chiara Ferragni si nasce, non si diventa.