“Dai piccolina ti stiamo aspettando”, si allarga la famiglia in ‘casa’ PELLEGRINI

La campionessa olimpica ha pubblicato un video in cui racconta l’arrivo di una nuova piccola nuotatrice in famiglia, tutti l’aspettano a braccia aperte.

Tutto pronto per il grande matrimonio dell’anno tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta, suo ex allenatore, che si terrà a Venezia il 27 agosto prossimo con rito religioso. Ad organizzare il tutto un assist d’eccezione, Enzo Miccio, che sta facendo in modo che la coppia possa vivere una vera favola moderna.

La campionessa olimpica è stata intervistata pochi giorni fa dal Corriere della Sera a Roma, dove faceva da madrina agli “Europei di nuoto” ed ha parlato a lungo della sua nuova vita dopo il ritiro dalle competizioni.

Impossibile non chiederle cosa ne pensa del diventare madre. Alla richiesta del giornalista lei ha risposto così, inoltre il video pubblicato sul suo profilo poche ore fa sembra alludere proprio alla sua voglia di avere un figlio.

La Divina presto madre? “Forse…”

Federica che da poche settimane ha compiuto 34 anni, potrebbe presto diventare madre. Come si vede nei panni di genitore? Le chiedono al Corriere.

“Difficile dirlo. Coi cani sono molto brava e mi hanno detto che è un buon test. (…) Stiamo cercando una casa più grande, con un giardino, se riuscissimo a trovare la soluzione giusta su Verona si accelererebbe anche tutto il resto”.

A conferma della sua voglia di allargare la famiglia è arrivato poche ore fa anche la condivisione di un video in cui racconta la gioia più grande di tutte…proprio la maternità!

Federica non si nasconde più, “Piccolina ti aspettiamo”

Il post racchiude una serie di foto e video realizzati presso il Circolo canottiere di Aniene di Roma dove si trovava fino a pochi giorni fa con le vecchie compagne di squadra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Con lei anche l’atleta Chiara Masini Luccetti in dolce attesa con una panciona bella prominente che Federica nei video non ha mai smessodi baciare e stringere.

Dai piccolina che ti stiamo aspettando per andare a Formentera 👧🏼♥️🤣

Scrive la campionessa veneta nella didascalia che ha catturato l’attenzione di moltissimi suoi follower che ovviamente ironizza sulle uscite goliardiche tra amiche ma forse vuol dire anche molto di più.

Si tratta di una dichiarazione d’intenti per Giunta subito dopo il matrimonio? Sembra che la voglia di diventare mamma sia più forte di quella che lascia intendere.