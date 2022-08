Belen Rodriguez, la fine definitiva: “Tutto è terminato” da lacrime

La showgirl non può fare altro che stringersi accanto alla sorella Cecilia per la tragica notizia che l’ha colpita, i fan sono disperati come lei.

Il 14 luglio scorso Ignazio Moser ha festeggiato i suoi primi 30 anni accanto agli amici e la sua meravigliosa fidanzata Cecilia, sorella della più conosciuta Belen Rodriguez, che gli è accanto ormai da 5 anni dopo il loro primo incontro nella Casa del “Grande Fratello Vip”.

Un modo per pensare per la prima volta ad un giro di boa come coppia e come uomo, con progetti personali e tante aspirazioni da portare a termine.

“Sento che è arrivato il momento di pensare a consolidare tutto quello che ho costruito in questi anni, sia nella vita privata che professionalmente. Quando ho smesso di correre in bici non avevo idea di cosa avrei voluto fare nella vita e ho iniziato a dire sì a tutto”.

Aveva dichiarato il giovane solo poche settimane fa. “Oggi non saprei neanche dire con esattezza che lavoro faccio, ho tante attività, tanti investimenti diversi che voglio far crescere”. Una certezza sicuramente è Cecilia però, soprattutto ora che si è da poco consumato un trauma familiare che lo ha provato molto.

Cecilia Rodriguez, altro che ritorno di fiamma! È finito tutto

L’ex ciclista ha dichiarato anche alla stampa che se su Cecilia non ha alcun dubbio e che anzi sta pensando di allargare pura la famiglia, c’è però un evento che lo ha segnato profondamente e che lo sta toccando molto come figlio.

Questa notizia ha sconvolto le sorelle Rodriguez al completo, visto che un divorzio non è mai una cosa buona. Parliamo dei genitori di Ignazio che si sono separati dopo oltre 40 anni di matrimonio, e la cui comunicazione è passata un po’ in sordina nei giornali di gossip. Uno dei pochi che invece ha riferito questa bomba è stato L’Adige.

I fan si stringono a Iganzio Moser, tristezza infinita

Secondo L’Adige Lo sceriffo, tale Francesco Moser, campione illustre di ciclismo, e la moglie Carla Merz, hanno posto fine al loro matrimonio durato 41 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiccose DOC (@chiccosedoc)

I due si erano sposati nel 1980 in Piazza Duomo a Trento, ma a dire la verità sarebbero DIVISI già da quattro anni anche se solo ora avrebbero deciso di ufficializzare la loro separazione.

Un duro colpo per il giovane imprenditore e influencer e la sua fidanzata, anche se nella famiglia Rodriguez un po’ almeno dovrebbero essere abituati alla questione separazioni e divorzi.

Speriamo quindi che come per Belen magari tra i genitori di Ignazio ci possa essere un nuovo colpo di fulmine come c’è stato con Stefano De Martino. Ci sperano in molti!