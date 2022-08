“Fanno schifo” Cannavacciuolo rimanda indietro il piatto e sono lacrime – VIDEO

Lo chef campano si è recato in un nuovo locale per rimettere in sesto le sorti dell’attività, assaggia però qualcosa che lo fa inorridire.

“Cucine da incubo” piace moltissimo come programma in Italia, remake del famoso show messo in piedi anni fa da Gordon Ramsay, va infatti avanti ininterrotto (eccetto nel 2020 e 2021 causa Covid) dal 2013.

Il programma di makeover totale dei ristoranti è stato organizzato con un’impostazione di trama molto semplice e accattivante che piace e cattura il pubblico a casa.

Antonino Cannavacciuolo è sempre al timone dei giochi e ogni volta viene chiamato da un ristorante in difficoltà sull’orlo del baratro per problemi economici. Suo compito sarà sistemare il menù, la gestione interna e famigliare. Qualcosa però turba la messa in onda, ogni cosa ha un limite…

Cannavacciuolo non ci sta, si arrabbia molto. Gesto assurdo!

Tra le puntate che hanno lasciato di più l’amaro in bocca allo chef sicuramente quella registrata presso il ristorante La Svolta di Trani gestito da Adriana, la cui puntata è stata mandata in onda nel 2019.

Qui il grande cuoco campano ha avuto modo di assaggiare una “specialità” proposta nel menù, ovvero gli gnocchi alla Sorrentina che però non avevano nulla di uguale agli originali.

L’assaggio ha mandato fuori di testa Cannavacciuolo che senza aprire bocca ha rimandato indietro il piatto. Qualcosa infatti non tornava rispetto quelli che la tradizione enogastronomica richiede da decenni.

“Gnocchi alla Sorrentina?”, Cannavacciuolo sconvolto

Ma secondo te vedere una specie di pasta filata, perché dire mozzarella è un’indecenza, e chiamare questi gnocchi alla sorrentina, è normale?

Spiega lo chef alla cameriera sotto choc. Neppure il tempo che lo chef assaggi una forchettata del piatto che la cameriera intuisce subito dai suoi occhi il gusto pessimo di quando appena messo in bocca.

“Fa schifo” spiega lei, con Cannavacciuolo che conferma in silenzio il risultato dell’assaggio tragico. Lui strabuzza gli occhi e mostra in maniere evidente che quello che ha nel mangiato è davvero disgustoso.

Su TikTok questi video circolano copiosi anche a distanza di molti anni. In particolare questo è molto amato e ciclicamente ritorna per l’amore dei fan dello chef che si divertono poi a commentare quanto visto. Ecco che cosa è stato sentenziato a margine di questo frame:

“È tutta una montatura neanche la peggiore trattoria presenta questi piatti”, “No non può essere raga…”, “Ma come fanno ad avere la Licenza per la Ristorazione”.