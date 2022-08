Federica Pellegrini lo ha fatto in pubblico, immagini scioccanti: fans senza parole

Federica Pellegrini riesce sempre a far parlare di sé: la divina ha fatto una cosa pazzesca in pubblico, sorprendendo i fans.

Federica Pellegrini è un’ex nuotatrice, considerata da tutti come una delle campionesse tra le più vincenti della storia. La nativa di Mirano si è ritirata lo scorso anno, dopo i Campionati italiani invernali in cui riuscì a vincere una medaglia d’oro nei 200 stile libero.

In tutti questi anni, la classe 1988 ha intrapreso anche una carriera televisiva entrando a far parte del cast di ‘Italia’s Got Talent’.

Federica, anche sui social network, è seguitissima dagli italiani (e non solo): gli scatti che condivide sono sempre spettacolari e lasciano a bocca aperta i fans.

Nelle ultime ore, la Pellegrini ha fatto una cosa in pubblico che ha sorpreso tutti: le immagini sono diventate subito virali.

Federica Pellegrini lo fa in pubblico: immagini pazzesche

Federica ha fatto una cosa in pubblico che ha lasciato tutti senza parole. Le immagini hanno subito fatto il giro del web.

La nativa di Mirano indossa un caschetto alquanto particolare (da supereroe) e cerca di bere una birra.

Non mancano le difficoltà di portare il bicchiere verso la bocca, ma l’ex nuotatrice sembra super felice. In didascalia, la 34enne si definisce come ‘Jarvis’.

Jarvis è un personaggio dei fumetti che appartiene anche al Marvel Cinematic Universe: è un’intelligenza artificiale creata da Tony Stark, alias Iron Man.

“Da nuotatrice a supereroe è un attimo”, ha scritto divertito un utente. Non mancano complimenti da parte di alcuni fans che sottolineano il coraggio di indossare una ‘maschera’ in pubblico.

Federica Pellegrini, dichiarazioni sorprendenti: “L’Italia non è solo calcio”

L’Italia sta facendo un figurone esagerato agli Europei di Nuoto di Roma: anche senza la Pellegrini, gli atleti stanno raccogliendo un numero incredibile di medaglie.

“Sono sempre più convinta della scelta che ho preso. Sono contenta di essere venuta qui da madrina”

Questo il suo annuncio alla stampa nel corso degli Europei. “Chissà se riusciremo a spostare la massa dal calcio al nuoto”, ha spiegato alla ‘Gazzetta dello Sport‘. “Mi auguro che l’Italia si renda conto della potenza che dà lo sport in generale, non solo il calcio”, ha poi aggiunto.