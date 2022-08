Cristiana Capotondi, a distanza di anni dal suo esordio come attrice in televisione, ha parlato un po’ della sua vita privata e del suo rapporto con gli uomini

Cristiana Capotondi è, senza ombra di dubbio, una delle attrici più amate del nostro Paese. Il suo esordio è avvenuto quando era davvero giovanissima, interpretando sempre ruoli che hanno riscosso un incredibile successo.

Cristiana Capotondi, la vita privata dietro la carriera

Ha sempre avuto la capacità di interpretare sia parti più leggere nelle commedie che più pesanti nei film drammatici. La sua versatilità l’ha resa una attrice davvero molto richiesta.

Cristiana ha mosso i primi passi in questo mondo nel 1993, quando aveva soltanto tredici anni. Da lì è cominciata una carriera brillante, ricca di soddisfazioni e di traguardi.

Cristiana Capotondi: il suo rapporto con gli uomini

Cristiana oltre ad essere diventata famosa nel mondo del cinema, è anche dirigente sportiva della Lega Pro. In una intervista ha dichiarato: “vedere il mondo del calcio dall’interno e poterne capire le complessità, le dinamiche e la bellezza. Questo mi consente di rinnovare quotidianamente la mia passione“.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, sappiamo che è fidanzata con Andrea Pezzi da diversi anni, ex conduttore televisivo. Ha dichiarato, nel corso di una intervista, che per più di un anno non ha avuto rapporti con il suo compagno:

“A noi donne piace piacere, ma rinunciare ad avere un’attenzione alla sessualità ti dà una forza che, dopo, ti fa vivere meglio l’amore”.

Inoltre Cristiana ha raccontato di essere molto gelosa nelle relazioni e per questo ha vissuto male tutte le storie d’amore che ha avuto nel corso degli anni. Dopo una relazione che l’aveva devastata in modo particolare sotto questo punto di vista, si è trasferita all’estero per cercare di “guarire” dalla sua gelosia.