Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo una lunga vacanza a Ibiza con i loro bambini: a giudicare dalle foto che stanno pubblicando, si stanno divertendo molto

Fedez e Chiara Ferragni sono la coppia più seguita del mondo dello spettacolo. Lei imprenditrice di successo, lui rapper che aveva collezionato dei numeri incredibili grazie alle sue hit nel corso degli anni. Due persone tanto diverse ma in qualche modo simili, che si sono follemente innamorate.

Chiara Ferragni e Fedez, la loro estate ad Ibiza

Tutto è cominciato nel lontano 2016, Chiara e Federico avevano due vite completamente diverse ma un interesse reciproco li portò a fare del loro meglio per incontrarsi e provare ad avere qualche appuntamento.

Capirono nel giro di davvero poche settimane di essere fatti l’uno per l’altro. Così si sono impegnati fin da subito per costruire una vita insieme, nel giro di pochi mesi hanno deciso di sposarsi e di avere dei bambini. Leone è stato il primo a renderli genitori, Vittoria invece è arrivata circa un anno e mezzo fa.

Chiara Ferragni e Fedez tatuano i loro bambini

Da quando sono diventati mamma e papà, la loro vita è completamente cambiata. Vittoria e Leone sono due bambini bellissimi e molto amati dagli utenti sui social, che ogni giorno seguono con tanta curiosità e interesse le loro vicende e la loro crescita.

Chiara, Fedez, Leone e Vittoria stanno trascorrendo una magica estate ad Ibiza con alcuni amici. Ogni giorno condividono momenti di quotidiana per far vedere ai loro fans cosa sta succedendo in questi giorni di vacanza. Tra le tante cose, per trascorrere un po’ di tempo hanno deciso di riempire di tatuaggi finti i loro due bambini.

“Incredibile, Leone così con questi tatuaggi è davvero uguale al papà”

Leone, infatti, si è divertito molto a confrontare i propri tatuaggi con quelli del suo papà.