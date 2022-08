Sabrina Ferilli a gambe scoperte, tra i commenti anche il più amato di Uomini e Donne: “incantevole” – FOTO

Un protagonista indiscusso di Uomini e Donne scrive un commento di apprezzamento si Instagram a Sabrina Ferilli: “Incantevole”

L’attrice si mostra bellissima su Instagram. Piovono complimenti

Sabrina Ferilli continua ad incantare i followers di Instagram con la sua bellezza. A 58 anni, l’attrice ha pubblicato sul suo profilo uno scatto, uno tra i tanti, molto apprezzato, in cui appare senza trucco.

Un fascino tutto al naturale, che può tranquillamente far impallidire le ragazze più giovani. Quello che più fa clamore, però, è altro. A farle i complimenti più sentiti sono le donne, che sotto il post non hanno nascosto il sincero apprezzamento. Attrici come Sandra Milo, ma anche Elena Sofia Ricci hanno celebrato la bellezza della Ferilli, senza invidia alcuna.

Protagonista di Uomini e Donne lascia un commento alla Ferilli. “Incantevole”

E pensare che la romana per eccellenza ha recentemente dichiarato che nel periodo della sua adolescenza non era assolutamente sicura di sé e durante tutte le superiori era molto difficile che qualche ragazzo la corteggiasse.

«Non mi sentivo brutta: mi ci facevano sentire gli altri ragazzini». Ma poi, una volta arrivata al successo, ha rivisto qualcuno di quelli che «mi piacevano e non ricambiavano», e «lì mi sono divertita».

Ha avuto le sue rivincite, quindi, facendo perdere la testa a numerosi uomini famosi e non.

Dopo diversi successi con le fiction di canale cinque e dopo la sua partecipazione a Tu Sì Que Vales, è pronta per rimettersi in gioco, tanto che da gennaio 2023 inizierà con le riprese di un progetto molto profondo.

Sempre simpatica e con la battuta pronta, ha fatto della sua autenticità un’arma vincente, che ancora oggi le conferisce, appunto, quella spontaneità apprezzata da tantissimi.

In uno dei suoi ultimi post sulla piattaforma social di Instagram a commentare una sua foto è stato anche uno dei volti più noti del programma pomeridiano di mediaset Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gianni Sperti, che ha lasciato la sua impressione scrivendo “Incantevole” e terminando con un cuoricino rosso in segno di grande affetto per l’attrice.