Chanel Totti, la decisione che ha fatto piangere mamma Ilary. Il gesto inaspettato è davvero troppo

Si continua a parlare della storia, ormai naufragata, tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Questa volta, Chanel, ha commosso la madre con un gesto davvero inaspettato.

Sono trascorsi ormai due mesi ma lo scoop Totti-Blasi non smette di incuriosire i lettori di gossip, soprattutto i fan. L’ex coppia è ancora sotto i riflettori dei paparazzi che cercano di beccarli in vacanza per carpire quante più info possibili. Questa volta non sono Ilary e Francesco a tenere banco ma la primogenita Chanel che ha commosso, fino alle lacrime, la madre.

Una storia durata vent’anni, a marzo c’erano tempi di guerra

Totti ed Ilary si innamorano e fidanzato nei lontani anni ’90, quando lui era un giocatore esordiante ma già molto popolare (vista la bravura) e lei muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo come letterina di Passa Parola, programma condotto da Jerry Scotti in onda su Canale 5.

Dopo una breve frequentazione i due hanno deciso di sposarsi, da questa unione sono nati Chanel, Isabel e Cristian. Possiamo tranquillamente affermare che a conti fatti, dopo il divorzio lampo dei genitori, sono le persone che stanno soffrendo di più per questa decisione. Non dimentichiamo però che a marzo (di quest’anno) qualche indiscrezione sulla loro separazione, era stata ipotizzata da Dagospia, lo scoop però venne prontamente smentito dalla Blasi nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin.

Ecco cos’ha fatto Chanel per compiacere mamma Ilary

Quest’estate è stata la più strana per la famiglia Totti-Blasi, i figli sono stati sballottolati un po’ di qua ed un po’ di la tra mamma e papà. A tal proposito, Chanel ha preso una decisione importante ed ha commosso mamma Ilary.

L’atteggiamento della primogenita sembra confermare un altro rumors che sta facendo discutere (non poco) i fan di Totti, ovvero che tra lei ed il padre ci sia uno screzio dal momento che è l’unica a non aver trascorso le vacanze con lui ma solo con la madre.

Indubbiamente Ilary è felicissima della scelta, tanto da commuoversi

Totti e la Blasi hanno deciso di tutelare i figli e di tenerli fuori dall’onda mediatica che li sta travolgendo, per quanto il loro rapporto sia finito da un po’, l’amore per i pupetti non finirà mai.