Una lite finita in tragedia. Una donna di 36 anni ha tirato fuori la pistola e ha sparato al compagno sotto gli occhi del figlio di 8 anni.

E’ accaduto tutto durante un litigio di coppia. L’uomo, Christopher Benjamin Martin, 43 anni, è un imprenditore e vende yacht di lusso. Viveva in Costa Rica ad Alajuela, dopo che i due si erano trasferiti dalla più vicina Herredura. Una tragedia nella tragedia dato che alla vista dell’orrore era presente il figlio della coppia, di soli 8 anni.

Si trovavano in casa quando ebbe inizio la discussione. L’uomo, secondo quanto riportato da Leggo, secondo la versione della donna, Maria Ixel Amador, aveva bevuto tutto il giorno e la compagna era esausta di vederlo in quelle condizioni. Maria ha quindi preso la pistola e ha fatto fuoco sulla spalla dell’uomo che è morto sul colpo. Inutili i soccorsi arrivati immediatamente ma per il 43 enne non c’è stato più nulla da fare.

“Aveva bevuto tutto il giorno, volevo solo spaventarlo”, le parole della donna: famiglie sconvolte dall’accaduto

La donna, 36 enne di origini del Nicaragua aveva deciso di sparare al compagno Christopher per “spaventarlo”. Ma il rapporto tra i due era già complicato e violento da tempo. Dal rapporto della polizia si apprende che la coppia litigava regolarmente e che secondo le testimonianze dei vicini di casa già qualche giorno fa avevano fatto caso agli schiamazzi.

Nei giorni precedenti all’omicidio, la donna aveva avuto atteggiamenti violenti nei confronti dell’uomo: secondo quanto riporta Leggo aveva usato un coltello per ferirlo. Alla presenza del gesto efferato, loro figlio un bambino di 8 anni. Il gesto è stato giustificato dalla donna che voleva solo spaventare il compagno alle prese con l’alcol. Ma a guardare la scena, il loro piccolo di 8 anni.

Sconvolte le famiglie della coppia dopo aver saputo che il piccolo era stato presente durante l’omicidio. Ora la donna dovrà rispondere all’accusa di omicidio e le indagini stanno verificando che non ci siano altri moventi ad aver spinto Maria Ixel a compiere il gesto violento. I due si erano conosciuti dieci anni fa e avevano un bambino di 8 anni che ora è sotto custodia.