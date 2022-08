Ilary Blasi e la figlia Isabel, insieme giù dall’aereo: la piccola è uguale alla mamma – VIDEO

Ilary Blasi e la figlia, Isabel sono appena sbarcati all’aeroporto. La loro discesa mano nella mano evidenzia una somiglianza impareggiabile.

Continua a tenere banco la questione gossip legata al rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due ex innamorati dovranno ancora pronunciarsi in tribunale per definire i dettagli di una separazione preannunciata.

In attesa di ulteriori sviluppi dal punto di vista giurisprudenziale, i due personaggi vip, tra le coppie più glamour dell’intero spettacolo si godono con pieno merito le vacanze.

Per loro si tratta del primo soggiorno fuori casa, a debita distanza l’uno dall’altra. Nella testa di Francesco abiterebbe una nuova fiamma, la presunta Noemi Bocchi. D’altro canto, la conduttrice, ex “Le Iene” si è ancorata alla famiglia costruita con l’ex “Pupone” giallorosso e in particolare ai figli.

Nelle ultime ore, attraverso una storia Instagram postata sul proprio profilo, la Blasi ha fatto sapere ai fan di essere sbarcata in un altro luogo di vacanza proprio insieme alla figlia, Isabel

Ilary Blasi e Isabel Totti: lo sbarco dall’aereo e il confronto mamma e figlia

La showgirl e conduttrice, Ilary Blasi ha guadagnato diversi attestati di stima durante la scalinata che portava lei e sua figlia, Isabel Totti giù dall’aereo.

Mamma e figlia non erano mai state così vicine o meglio quasi mai era riuscito a fare un confronto diretto sulla somiglianza.

Il momento per una nuova tappa vacanziera mette i fan nelle condizioni di giudicare quanto Ilary Blasi e la piccola del suo cuore fossero davvero similari in quasi tutti gli aspetti.

Dai gesti alle movenze, durante la discesa dall’aereo fino al trasporto in taxi dove mamma e figlia riposano la mente dopo un lungo viaggio e mettono quasi inconsapevolmente a fuoco un’impareggiabile somiglianza.

Insomma Ilary e Isabel sono davvero due gocce d’acqua e le foto tra le storie Instagram non mentono affatto.

In passato un evento del genere non si era quasi mai verificato ed ora che la loro somiglianza è sotto gli occhi di tutti, non c’è alcuna giustificazione di negare l’evidenza.