Lidl, spopola sul web una ricetta inedita: “Che bontà”

Avete voglia di cucinare ma non sapete cosa preparare? Niente panico, Lidl ha la soluzione giusta per voi e si chiama polpettone: tutti i consigli per farlo.

Lidl è da anni una delle catene di supermercati più gettonate dagli italiani che non possono fare a meno di fare compere nei punti vendita sparsi per l’Italia dove riescono sempre a trovare offerte e promozioni imbattibili.

I clienti sono sempre soddisfatti ed ogni mese l’azienda riesce a rispondere alle loro esigenze e a soddisfare ogni richiesta. Dietro c’è il lavoro di veri professionisti che si mettono a disposizione dei beneficiari e propongo un prodotto pulito e senza secondi fini. Il rapporto qualità prezzo è strepitoso.

Lidl, un po’ di storia

Lidl nasce in Germania negli anni ’30, grazie all’aiuto di un’azienda di Neckarsulm nel Baden-Württember che prediligeva la vendita all’ingrosso prodotti alimentari.

In soli 15 anni l’azienda è cresciuta notevolmente tanto da aprire 450 punti vendita in Germania e successivamente in altre parti del mondo. In Italia Lidl è nato nel 1992, con il primo negozio ad Avignano a Vicenza.

Oggi sono presenti circa 700 supermercati che danno lavoro a più di ventimila persone. In Italia Lidl investe molto sul made in Italy, soprattutto per quanto riguarda le materie prime sempre di qualità.

La ricetta del giorno

In vista delle alte temperature e di un’estate bollente, gli esperti di Lidl consigliano una ricetta sfiziosa e semplice da preparare.

Sui social, sempre molto attivi, hanno pubblicato la ricetta del polpettone con i fagiolini. Gli ingredienti necessari sono:

400 g di fagiolini;

300 g di patate;

2-3 uova;

50 g di formaggio grattugiato;

1 panino;

1 cucchiaino di maggiorana;

latte;

pangrattato;

olio;

sale;

pepe.

Il procedimento è molto semplice. Innanzitutto bisogna lessare le patate con la buccia per 40-45 minuti, pelarle ancora calde, passarle allo schiacciapatate, successivamente mescolatele quasi a creare il purè. In secondo luogo, lessate i fagiolini in acqua salata per circa un quarto d’ora, sgocciolateli, lasciateli asciugare e poi tagliateli a piccoli pezzettini.

In una teglia unite le patate, i fagiolini, il formaggio, la maggiorana, mollica del pane bagnata nel latte e strizzata, le uova. Condite tutto con un cucchiaio d’olio, sale e pepe.

Una volta fatto il composto mettetelo in una pirofila rettangolare, dopo aver aggiunto dell’olio e cosparsa di pangrattato, accendete il forno e cuocete a 180° per circa 50 minuti. Una volta cotto, tiratelo fuori e lasciate riposare alcuni minuti. Et voilà il piatto è servito.