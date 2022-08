Loredana Lecciso e Romina Power sono in guerra da tantissimi anni per via di Al Bano Carrisi: le due donne, infatti, non sono mai state in buoni rapporti

Loredana Lecciso e Romina Power sono, da sempre, le due donne con il rapporto più discusso di sempre. Infatti è la storia più vecchia del mondo, forse proprio per questo ha appassionato i telespettatori italiani che hanno seguito le loro vicende con tanta curiosità per moltissimi anni. Romina era sposata con Al Bano, poi il loro matrimonio è entrato in una profonda crisi ed è stato in questo momento che nella vita del cantante pugliese è entrata Loredana.

Loredana Lecciso vuota il sacco su Romina Power

Anche la relazione tra Loredana e Al Bano ha vissuto un lungo momento di crisi, e così da un momento all’altro, Carrisi si è ritrovato con due donne che si contendevano il suo amore: Loredana, ma anche Romina che non ha mai davvero smesso di essere innamorata di lui in tutti questi anni.

Al momento Al Bano e Loredana sono di nuovo una coppia, per il dispiacere dei fans di Romina che fino a pochi anni fa avevano cominciato a credere in un ritorno di fiamma. Infatti di recente Al Bano e Romina sono tornati ad avere un rapporto civile, a cantare insieme e a volersi bene quasi come un tempo. In ogni caso, la scelta di Al Bano alla fine è ricaduta proprio sulla sua ultima ex: ad oggi loro e i due figli avuti insieme, sono tornati ad essere una famiglia felice.

Loredana e Romina: decenni di guerre per Al Bano

Loredana e Romina non sono proprio in buoni rapporti, considerato il loro passato burrascoso. Le due donne non hanno mai parlato l’una dell’altro, o almeno ci hanno provato in questi anni, ma di recente la Lecciso ha raccontato qualcosa in più nella sua ultima intervista.

Nell’intervista che Loredana ha rilasciato al settimanale Nuovo, la famosa showgirl ha parlato della sua acerrima nemica.

“La verità viene fuori nel bene e nel male. E’ questione di tempo, e io sono paziente“.

Poche parole che lasciano molto spazio all’interpretazione: non ci resta che attendere, come lei stessa ci ha suggerito, per scoprire di quale verità si tratta.